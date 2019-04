„Jakubák“ zajtra ožije susedskou slávnosťou

Máte radi atmosféru mestských jarmokov? Počas zajtrajšej soboty si môžete prísť na svoje. Kus centra Bratislavy sa premení opäť na obľúbený Dobrý trh.

Pouličné divadielka pre deti, živá hudba, šachové partie v parku, výroba suvenírov s čičmianskymi vzormi alebo tradičný japonský čajový rituál pod sakurami – to je len pár tipov zo zmesi zážitkov, ktoré organizátori chystajú.

Dobrý trh je už tradičnou akciou v kalendári Bratislavy, ktorá sa spája v prvom rade s možnosťou odniesť si domov poctivé produkty a dizajnové vychytávky od regionálnych výrobcov. Zajtra od 10. do 17. hod vás však čaká na Jakubovom námestí a v jeho okolí oveľa viac než len stánky.

Zábava aj dôležité témy

Akciu otvorí už tradične veselá kapela Funny Fellows koncertným sprievodom, ktorých počas dňa v parku vystrieda viacero hudobníkov. Najmenších čaká viacero predstavení detských a bábkových divadielok, detský trh a interaktívna zóna BKIS s názvom Hravé m(i)esto. Zábavu budú dopĺňať aj verejné diskusie, v ktorých bude reč o naturálnom poľnohospodárstve, či bezodpadovom, udržateľnom životnom štýle. Zašívareň na trhu zasa ponúkne možnosť naučiť sa opraviť svoje oblečenie.

Domáci v hlavnej úlohe

Organizátori akcie kladú obrovský dôraz na prácu s miestnymi obyvateľmi. „Dobrý trh je nielen jednorazovým podujatím, ktoré príde a odíde, s našimi susedmi robíme veľa komunitných aktivít. Ľudia v okolí sú pre nás dôležití, preto s nimi napríklad organizujeme komunitné brigády,” hovorí dramaturgička Dobrého trhu Illah van Oijen.

Domáci z okolia „Jakubáku“ sa mohli do programu prihlásiť aj so svojimi nápadmi v rámci susedskej výzvy. Vďaka spolupráci s Nadáciou VÚB, partnerom Dobrého trhu pre komunity, organizačný tím tieto nápady aj produkčne aj finančne podporil. „Sme radi, že sa nám podarilo rozbehnúť nový spoločný projekt zapájania kreatívnych a ochotných susedov do programu Dobrého trhu počas celého tohto roka. Mať nadšenie a nápad je to hlavné. Určite sa však navyše zíde a poteší aj drobná finančná podpora. Tešíme sa, že viacerí obyvatelia, prevádzky či inštitúcie z okolia Jakubáku pozvú návštevníkov aj domácich do svojich priestorov a vtiahnu ich do aktivít, ktoré vymysleli špeciálne pre túto susedskú slávnosť,” hovorí Lucia Luptáková, zástupkyňa Nadácie VÚB.

Všetky tieto aktivity zajtra hľadajte označené v priestore aj na mape ako susedský program. „Sused Michal napríklad zapožičal piano, na ktorom si bude môcť ktokoľvek zahrať. Na trhu budeme mať vďaka susedovi Zoltánovi aj šachový turnaj ako vo francúzskom parku. Susedka Soňa, ktorá nadobudla skúsenosti s interiérovým dizajnom v Londýne si v Galérii DOT pripravila prednášku o zariaďovaní bytu,” vymenúva niekoľko príkladov Katarína Poliačiková z organizačného tímu.

Vyrábajte a odneste si odmenu

Ak vediete deti k tvorivosti, nenechajte si ujsť popoludňajší workshop „Čačky mačky z čičmianskej truhličky“ a vyrobte si spolu suvenír inšpirovaný ľudovou tvorbou. V stánku Nadácie VÚB sa budú počas celého dňa vyrábať zas vlastné eko-peňaženky. Navyše si tu 80 z vás za svoje úsilie odnesie aj užitočnú odmenu – originálnu tašku Dorka bag. Tieto unikátne kúsky spájajúce ekologickú a sociálnu osvetu s „upcycling“ módou šijú s podporou VÚB ženy z krízových centier Dorka na východe Slovenska z reklamných banerov banky.

Poriadok na prvom mieste

Špecialitou Dobrého trhu je koncepcia nakladania s odpadom. Nepoužívajú sa na ňom plastové riady, poháre ani príbory. Aj zajtra sa bude odpad poctivo triediť na pripravených recyklačných staniciach. “Vďaka tomu sme zredukovali na Dobrých trhoch množstvo nášho komunálneho odpadu na menej ako 10 percent,” hodnotí Barbara Zavarská z o.z. Punkt, ktoré je organizátorom Dobrého trhu.

Kompletný program akcie nájdete aj na www.dobrytrh.sk.