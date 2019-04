Nebezpečná práca Dušana a Jara nie je pre každého: Makáme pod napätím 1000 voltov!

Ozajstní majstri svojho remesla! Nemajú strach, hoci ich zamestnanie patrí medzi veľmi rizikové.

Máte aj vy nebezpečné povolanie? Napíšte nám o ňom na tip@novycas.sk!

Dušan Chnapko (54) a Jaroslav Gebe (46) pracujú vo Východoslovenskej distribučnej spoločnosti ako servisní technici. Medzi ich každodenný chlebíček patrí robota nielen vo veľkej výške, ale aj pod napätím. V pohotovosti sú vždy a zasiahnu aj v prípade porúch. Koľko sa svojej práci venujú a čo im pri nej nesmie chýbať?

Dušan pracuje ako servisný technik päť rokov. „V energetike však robím už 36 rokov. Keďže v rožňavskom regióne je dosť členitý terén, je to náročná robota. Je to aj rizikové, nebezpečné a adrenalínové. Predsa len sú to práce vo výškach - aj 20 metrov,“ spomenul Dušan, ktorý v čase našej návštevy opravoval poruchu na vedení pod Dobšinským kopcom. Strach tu podľa neho nemá miesto, musí byť vyrovnaný telom aj dušou, aby nedošlo k nebezpečenstvu. „Nikdy sa netreba báť,“ dodal.

Jeho kolega Jaroslav sa v energetike pohybuje už vyše 25 rokov a často pracuje aj pod napätím do 1000 voltov. „Revíziu trafostanice robím s kolegom pod napätím. Odberatelia tak majú elektrinu. Sú ňou stále zásobení a pre nás profesionálov je to rutina, vždy máme všetko plne pod kontrolou. Dávame si obrovský pozor, lebo čert nikdy nespí,“ vysvetľuje Jaroslav.

Pri náročnej robote však nikdy nie je sám. „Sme dvaja a stopercentne sa spoliehame jeden na druhého,“ vysvetlil. V teréne musí byť zároveň špeciálne vystrojený. „Mám prilbu so štítom, dvoje rukavíc a špeciálne nehorľavé montérky,“ dodáva.

Východoslovenská distribučná spoločnosť

- zásobovacia oblasť je takmer 16 000km²

- ročne distribuuje elektrinu v objeme zhruba 4000GWh

- zásobuje v regióne vyše 642 000 odberných miest (domácnosti, firmy,

organizácie)

- ročne investuje približne 45 miliónov eur

Servisný technik

Priemerný hrubý mesačný plat na tejto pozícii: 1128 € (zdroj: platy.sk)

Povinná pracovná výbava

- Prilba so štítom

- Špeciálne nehorľavé montérky

- Dvoje rukavíc