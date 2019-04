Irán chce prepustiť väznenú Britku: Minister navrhol zaujímavú výmenu so západom

Irán by v rámci výmeny väzňov mohol prepustiť britsko-iránsku občianku Nazanin Zaghariovú-Ratcliffovú väznenú v Iráne od roku 2016 za údajný pokus o zvrhnutie tamojšej vlády.

Uviedol to v stredu v New Yorku iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf, ktorého citovala spravodajská televízia Sky News. Kedy by sa prepustenie 41-ročnej Zaghariovej-Ratcliffovej mohlo uskutočniť, zatiaľ nie je známe. Zaríf však vo svojom príhovore na pôde Ázijskej spoločnosti v New Yorku naznačil, že by mohla byť vymenená za Iráncov väznených v USA a Austrálii.

"Čo môžem ako minister zahraničných vecí urobiť? Verejne teda teraz dávam na stôl túto ponuku. Vymeňte ich," povedal Zaríf s tým, že v prospech prepustenia Zaghariovej-Ratcliffovej vždy robil, čo bolo v jeho silách.

Zaghariovú-Ratcliffovú v apríli 2016 zadržali v Iráne a neskôr ju odsúdili na päťročné väzenie za údajný pokus o zvrhnutie tamojšej vlády. Žena s iránsko-britským občianstvom do svojho zadržania pôsobila v Londýne ako projektová koordinátorka nadácie Thomson Reuters Foundation. Zaghariová-Ratcliffová, ktorá má vážne zdravotné problémy, všetky obvinenia odmieta. Teherán odmieta uznať britské občianstvo Zaghariovej -Ratcliffovej a jej väzbu posudzuje ako domácu záležitosť. Žena v januári držala hladovku na protest proti nedostatočnej zdravotnej starostlivosti a údajným pokusom Teheránu získať ju pre špionáž proti Británii.