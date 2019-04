Škandál v Najväčšom Slovákovi: Husáka nechcel nikto obhajovať, RTVS pristúpila ku kontroverznému kroku

Zosnulého normalizátora obhajoval súčasný komunista. Exprezident ČSSR Gustáv Husák († 78) sa dostal do desiatky najhorúcejších kandidátov o titul Najväčší Slovák na RTVS.

Do živej diskusie v hlavnom vysielacom čase bol na Husákovu obhajobu prizvaný Jozef Hrdlička (41), šéf mimoparlamentnej Komunistickej strany Slovenska (KSS). Rozhodnutie vedenia verejnoprávnej televízie vyvolalo medzi divákmi veľkú diskusiu a vyvoláva otázku: Prečo dostal miesto v ostro sledovanej šou aktívny komunista? Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Hrdlička sa netajú názorom, že za Husáka prežilo Slovensko rozvoj vo viacerých oblastiach a tak sa ujal obhajovať ho aj v televíznej ankete. Práve Hrdlička je predstaviteľ strany, ktorá sa hlási k tomu, aby realizovala spoločenský systém, ktorý môže byť alternatívou kapitalizmu.

Komunistický režim má pritom na svedomí viacero obetí a pravidelne sa organizujú spomienky na týchto ľudí aj utrpenie politických väzňov. Ústav pamäti národa v správe k 70. výročiu komunistického prevratu opisuje, že po februári 1948 v dôsledku nastolenia režimu „zavládla totalita, ktorá so sebou priniesla stovky obetí na životoch a tisíce prenasledovaných“. Otvoriť galériu V ankete Najväčší Slovák vždy diskutujú aj zástancovia daných osobností. Zdroj: anc

Nový Čas zisťoval, prečo RTVS pristúpila ku kontroverznému kroku a do živého vysielania zavolala exposlanca parlamentu, v súčasnosti predsedu slovenských komunistov Jozefa Hrdličku. „Veľmi sme stáli o to, aby sa obhajcom stal pán Colotka, žiaľ, zo zdravotných dôvodov to nebolo možné. Napokon voľba padla na pokračovateľa ideológie komunizmu na Slovensku, ktorý bol zároveň ochotný obhajovať negatívne vnímanú osobnosť „normalizátora“ (česko)slovenskej spoločnosti,“ odpovedala Silvia Turnerová z PR oddelenia RTVS.

Peter Colotka († 94), najdlhšie pôsobiaci slovenský premiér, zanietený komunista a Husákov spojenec však uplynulú sobotu zomrel a producent programu Peter Núñez prezradil, že Hrdlička nebol ani druhou, ani treťou voľbou.

„Keď pán Colotka odmietol zo zdravotných dôvodov, nevedeli sme, aké vážne to je, mysleli sme si, že sa mu polepší. Pôvodne sa to malo vysielať v marci, ale kvôli tomu sme to presunuli. Pán Hrdlička nebol druhá možnosť. Oslovili sme postupne viacerých, tí odmietli,“ uviedol Núñez s tým, že reakcie verejnosti sa obávali už odkedy sa Husák dostal do top desiatky.

„Voľba pána Hrdličku nebola volaním po kontroverzii, bolo veľmi ťažké zohnať Husákovho obhajcu a kontroverzie sme sa práveže báli, nie s ňou kalkulovali.“ Nehrozí propaganda v živom vysielaní RTVS? „Pevne verím, že to ustráži moderátor, a že pán Hrdlička má zdravý rozum a nezneužije svoj priestor,“ ubezpečuje Núñez.

Kto je Gustáv Husák († 78)

V pamätiach zostal najmä ako generálny tajomník Komunistickej strany Československa (KSČ) a prezident ČSSR. Počas SNP sa aktívne zapojil do bojov, politickému životu sa venoval aj po druhej svetovej vojne. V roku 1951 bol zatknutý a o tri roky neskôr odsúdený v procese s tzv. buržoáznymi nacionalistami. V roku 1960 bol po rozsiahlej amnestii prepustený a rehabilitovaný.

Postupne sa vracal aj do politického života, až sa stal generálnym tajomníkom KSČ a neskôr posledným komunistickým prezidentom Slovenska. Verejnosť naňho nespomína v dobrom, po roku 1968 sa stal ústrednou postavou normalizácie, počas ktorej totalitný režim prenasledoval ľudí pre ich odlišný politický názor. Práve tento režim má podľa historikov na svedomí aj množstvo obetí na životoch.