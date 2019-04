Rebríček najromantickejších miest Strednej Európy: CNN učarovali aj dve na Slovensku

Dostalo sa im obrovskej pocty! Populárny spravodajský portál CNN pravidelne ponúka prostredníctvom svojej cestovateľskej podstránky tipy na najkrajšie miesta vo svete.

Tentoraz zostavili rebríček 15 najromantickejších zákutí v strednej Európe. Miesto si v ňom našlo i Slovensko - a to dokonca dvakrát! Medzi mestá ako stvorené na romantické rande či prechádzky zaradili náš Trenčín i Banskú Štiavnicu. Čo na to vravia obyvatelia a turisti?

Trenčín

Naše mesto módy odporučili do zoznamu najmä pre majestátny Trenčiansky hrad. „Je dokonalým počinom stredovekého inžinierstva, ktorý vám vyrazí dych,“ nešetril chválou redaktor Pavlo Fedykovych. Okrem hradu odporúča prechádzky po centre a obľúbený Hotel Elizabeth v štýle Art Nouveau.

Do mesta pravidelne chodí aj Anežka (57), Viktor (28), Adolf (83) a Michaela (22) z Krakova. „Pre nás je topka Trenčiansky hrad,“ zhodli sa. „Umiestnenie nášho mesta v tomto rebríčku nás veľmi teší. Trenčín je naozaj veľmi pekný a má i svoje romantické čaro,“ povedal primátor Richard Rybníček.

Banská Štiavnica

Mesto v srdci Európy obdivujú reportéri a fotografi po celom svete. „Kedysi bolo najmä banským mestom, dnes je však Banská Štiavnica oku lahodiaca lokalita s dokonale zachovalým stredovekým centrom,“ opísal s nadšením Fedykovych. Turistom odporučil tajchy či banské múzeum. Podľa fotografa Jána Šúra (23) je mesto bohaté na romantické miesta.

„Sú to komerčné miesta, ako napr. Epicentrum lásky. Na druhej strane je tu unikátna kalvária, z ktorej Horného kostola je nádherný výhľad. Ja osobne mám rád okolité kopce,“ vraví. Na úspech je hrdá aj primátorka Nadežda Babjaková. „Štiavnica si to zaslúži. Je medzi top mestami, a to nielen v rámci cestovného ruchu, naozaj je to krásne a romantické mesto s bohatou históriou,“ dodáva.