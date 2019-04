Bývalý cyklista Ján Svorada porozprával o Saganovom rozpoložení: Kvôli tomuto trpí!

Veľa sa toho v posledných týždňoch našpekulovalo o momentálnej forme cyklistu Petra Sagana (29). Pozornému oku neušlo, že slovenský Tourminátor oproti minulému roku výrazne schudol.

Nedeľňajšie preteky nedokončil, pretože mu chýbala energia. Napriek tomu sa už v stredu postavil na štart Valónskeho šípu, ale ani tieto preteky nedokončil.

Fanúšikovia začali už aj na zahraničných sociálnych sieťach špekulovať – čo sa deje s Petrom? Jazdí na bicykli so zlomeným srdcom?

„V prvom rade musím povedať, že každý iný pretekár by bol za také výsledky, aké má tento rok Sagan, rád. Nie je neobvyklé to, čo sa deje teraz. Skôr bolo neobvyklé to, ako sa mu v minulosti darilo. Peter ľudí navnadil na víťazstvá,“ začal svoje rozprávanie v rozhovore pre Nový Čas bývalý cyklista Ján Svorada (50).

„Nie som s ním v osobnom kontakte, preto neviem, či sa povahovo zmenil. Ale vo všeobecnosti platí, že také veci ako rozchod dokážu so športovcom zamávať. Aj toto môže výrazným spôsobom ovplyvniť fakt, že Peter nešliape na 100 %. Podobné myšlienky narobia šarapatu. Určite to máte vzadu v hlave, keď sedíte v sedle. Dostať to stade von je potom poriadne náročné,“ dodal Svorada.

V takomto prípade mohla navyše nastať situácia, že sa Peter snaží zahnať zlé myšlienky príliš veľkými tréningovými dávkami. To môže byť z dlhodobého hľadiska kontraproduktívne.