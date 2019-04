Týždeň od požiaru katedrály Notre-Dame vychádzajú na povrch nové informácie: Robotníci porušili zákaz

Robotníci na lešení katedrály Notre-Dame porušili prísny zákaz.

Robotníci, ktorí pred požiarom z minulého týždňa stavali na parížskej katedrále Notre-Dame lešenia, napriek zákazu pri práci fajčili. Informáciu satirického týždenníka Le Canard enchaîné v stredu agentúre AFP potvrdil hovorca stavebnej firmy. Zároveň ale vylúčil, že by to akokoľvek súviselo s požiarom, ktorý zničil strechu a krov pamiatky. Okrem fajčenia na stavbe týždenník informoval aj o rade ďalších pochybení v protipožiarnej ochrane chrámu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

"Skutočne je niekoľko kolegov, ktorí čas od času porušili tento zákaz a ľutujú to," uviedol v stredu hovorca stavebnej spoločnosti Marc Eskenazi. V žiadnom prípade sa podľa neho ale nemohlo stať, že "by bol príčinou požiaru parížskej katedrály Notre-Dame zle uhasený ohorok".

Hovorca stavebnej spoločnosti priznal porušenie protipožiarnych predpisov v reakcii na článok v satirickom týždenníku Le Canard enchaîné, ktorý v minulosti vo Francúzsku rozpútal niekoľko veľkých politických káuz. Podľa týždenníka vyšetrovatelia v okolí lešenia našli sedem ohorkov.

Eskenazi vylúčil, že by nedbanlivosť jeho kolegov bola príčinou požiaru pamiatky. Odhodením ohorku na dubové poleno podľa neho totiž veľký požiar nezačína. Hovorca tiež odmietol vyšetrovaciu verziu, podľa ktorej mohli požiar spôsobiť elektrické motory lešenárskych výťahov. Tieto motory podľa neho "nepredstavujú žiadny problém", pretože jazdili ďaleko od vežičky na streche katedrály a "je preukázané, že požiar začal vo vnútri budovy".

Le Canard enchaîné v stredu uviedol, že vyšetrovatelia stále dávajú prednosť verzii, že požiar budovy bol nehodou a spôsobil ho s najväčšou pravdepodobnosťou elektrický skrat. Okrem robotníkov fajčiacich na lešení týždenník uvádza rad ďalších pochybení, ktoré mohli viesť k zničujúcemu požiaru.

Hasiči boli podľa neho napríklad privolaní až 35 minút po prvom protipožiarnom alarme. Oficiálne sa pritom stále hovorí o dvadsaťminútovom meškaní. Na vine bola "séria ľudských chýb". Prvý alarm bol považovaný za falošný poplach, lebo na mieste, ktoré označil počítačový program, bolo všetko v poriadku. Prevádzkovateľ systému akúkoľvek chybu popiera. Až tridsaťpäť minút po prvom alarme odhalili zamestnanci katedrály, že horí pod špicatou strešnou vežou.

Práve v dlhej špicatej veži umiestnenej na streche katedrály sa v 19. storočí nachádzali tri zvony, ktoré boli v roku 2012 - v čase renovácie veľkých zvonov v čelných vežiach - elektrifikované. Po skončení opráv veľkých zvonov ale elektrické ovládanie tých menších v strešnej veži nebolo zrušené, napísal Le Canard enchaîné. Podľa neho v pondelok, keď požiar v katedrále vypukol, zvony vo vežičke odbíjali naposledy dvanásť minút pred tým, než sa prvýkrát ozval požiarny alarm.

Týždenník zistil tiež to, že nebol rešpektovaný protipožiarny plán katedrály. Na protipožiarny počítačový systém mali podľa neho dohliadať dvaja pracovníci platení z verejných peňazí a to 24 hodín denne. V skutočnosti ale systém strážil len jeden človek a to od ôsmich do 23 hodín.

Nedostatočnú kapacitu pre uhasenie veľkého požiaru mali podľa zistení satirického týždenníka tiež katedrálne suchovody, teda požiarne potrubia, ktoré sa v prípade požiaru pripájajú ku vonkajšiemu zdroju vody.