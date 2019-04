Vodička z Trenčína si vyrobila hanbu: Opitá narazila do zaparkovaného auta a zdemolovala značku

Trenčianski policajti obvinili 63-ročnú ženu z Trenčína z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky.

V Trenčíne najskôr narazila do zaparkovaného automobilu a následne do dopravnej značky. Ako informovala Elena Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, obvinená narazila na Clementisovej ulici do zaparkovaného automobilu Volkswagen Caddy. Po náraze pokračovala v jazde a na Ulici M. R. Štefánika zišla po prejazde kruhovou križovatkou z cesty.

. Škoda na vozidlách a dopravnom značení nebola zatiaľ presne vyčíslená.doplnila Antalová.