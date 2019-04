Slovákov čaká boj o záchranu: Mladíci už spoznali svojich súperov

Reprezentanti Fínska zvíťazili nad rovesníkmi zo Švajčiarska 12:0 v utorňajšom zápase na majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov vo Švédsku.

"Suomi" sa vďaka jasnému triumfu vyhli bojom o záchranu a v tabuľke A-skupiny poskočili na štvrtú priečku, ktorá im zaručuje účasť vo štvrťfinále. Naopak, mladí "Helvéti" obsadia v základnej skupine poslednú piatu pozíciu so ziskom dvoch bodov a v sérii o záchranu hranej na dve víťazstvá sa stretnú so slovenskými hokejistami. Tatar to povedal na rovinu: Čím viac hráčov z Ameriky príde, tým lepšie

Prvý duel o udržanie sa je na programe vo štvrtok 25. apríla o 11.30 h, ďalšie prídu na rad 27. a prípadne aj 28. apríla. V úvodnom utorňajšom zápase B-skupiny Američania zdolali Lotyšov hladko 7:1.

Výsledky utorňajších zápasov na majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov vo Švédsku:

A-skupina (Umea):

Fínsko "18" - Švajčiarsko "18" 12:0 (4:0, 4:0, 4:0)

B-skupina (Örnsköldsvik):

USA "18" - Lotyšsko "18" 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

Zostávajúci utorňajší program:

A-skupina: Česko "18" - Kanada "18"

B-skupina: Rusko "18" - Švédsko "18" (oba o 19.30)