Návštevníkom obľúbeného jazera v Bratislave sa naskytol desivý pohľad: Šíri sa vo vode na Kuchajde nákaza?!

Mŕtve ryby lemovali breh! Slnečné lúče a dni voľna vytiahli mnohých ľudí počas sviatkov na prechádzku okolo obľúbeného jazera Kuchajda. Z vyhľadávaného miesta však odchádzali rodičia s deťmi poriadne znechutení. Čo zapríčinilo úhyn desiatok mŕtvych rýb?

Mŕtva ryba každých 5 metrov v rekreačnej zóne rozhodne nie je dobrou vizitkou pre obľúbenú lokalitu. Mnohí z návštevníkov však odchádzali znechutení a s dilemou, či sa v lete vôbec prídu osviežiť na miesto, ktoré kombinuje prírodné kúpalisko s rybárskym revírom, kde našli mŕtve ryby.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Tento jav nie je ničím výnimočný a každoročne sa v tomto období opakuje na brehu Kuchajdy aj na iných vodných plochách. Podľa skúseností z minulých rokov nejde o úhyn z dôvodu znečistenia či otravy. Príčinou je „kondícia“ obsádky,“ povedal hovorca Nového Mesta Marek Tettinger.

Správcom tohto revíru je Slovenský rybársky zväz, ktorý však tvrdí niečo iné. „Z dôvodu prebiehajúceho ochorenia rýb sprevádzaného ich úhynom je na revíri Kuchajda vyhlásený všeobecný zákaz lovu rýb, ktorý trvá do odvolania,“ uviedli na zväze.

Kontaktovali sme aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva, no do uzávierky sa nevyjadrili. Ľudia by preto mali rešpektovať nariadenie zväzu a neloviť ryby.