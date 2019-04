EXKLUZÍVNE Žiga a Saková pristihnutí na letisku, ministerka spôsobila rozruch: Dovolenka v exotike!

Veľkonočné sviatky plné slnka a exotiky. Rovnakú dovolenkovú destináciu pri teplom mori a pod horúcim arabským slnkom si vybrali dvaja členovia vlády.

Ministerka vnútra Denisa Saková (43) a Peter Žiga (46) majú spoločný vkus, minimálne čo sa týka vysnívaného miesta oddychu. Prečo spolu leteli do Dubaja?

Čitateľ Nového Času ich pristihol tesne pred sviatkami v poobedňajších hodinách na viedenskom letisku, ako sa pripravujú na dlhý let na Arabský polostrov. Minister hospodárstva Žiga cestoval do Dubaja spoločne so svojou ženou a s dvoma deťmi, zatiaľ čo šéfka rezortu vnútra si išla do luxusnej destinácie odpočinúť počas veľkonočných sviatkov so synom.

„Zbadal som ich náhodne, keď som išiel okolo. Najprv podával kufre Peter Žiga so svojou rodinou a hneď po nich ministerka Saková so svojím synom. Žigu s rodinou si nevšímal nik, pretože ani nik iný nebol nablízku, no Denisa Saková budila o to viac pozornosti medzi ďalšími spolucestujúcimi zo Slovenska, ktorí prišli neskôr,“ priblížil náš zdroj mierny rozruch, ktorý vyvolala ministerka Saková pri letiskovej kontrole. Dodal tiež, že Žigova žena so Sakovou mali k sebe blízko a celý čas spolu klebetili.

„Žiga neviedol okrem pár slov žiadnu konverzáciu s Denisou Sakovou, o to viac spolu konverzovali obe ženy,“ dodal čitateľ. Minister Žiga nám prezradil, že rodinný výlet mali dlhodobo naplánovaný a to, že na letisku stretol svoju kolegyňu z vlády, ho prekvapilo. „Stretnutie bola úplná náhoda. Jediným cieľom pobytu bol oddych od práce a spoločný relax s rodinou,“ uviedol hovorca rezortu životného prostredia Maroš Stano. Podobne reagovala aj ministerka vnútra. „Denisa Saková chcela v zahraničí stráviť niekoľko dní s rodinou počas prázdnin a zároveň si aspoň trochu oddýchnuť od pracovných povinností,“ odkázali nám z rezortu vnútra.