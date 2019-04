Toto všetko môžete od lekára žiadať: 8 základných práv pacienta

Práva pacientov chráni ústava, zákony, ale aj Charta základných práv. Napriek tomu mnohí nevedia, na čo majú nárok a čoho sa môžu od lekárov a zdravotníckych zariadení dožadovať.

Na nedostatočnú informovanosť upozorňuje aj organizácia zastupujúca práva chorých. Kde sa možno sťažovať, keď s niečím nie ste spokojní?

Ľudia majú často pocit, že im nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť tak, ako mala. A neraz je to aj pravda. Mnohokrát sa nevedia domôcť pravdy, pretože si ich inštitúcie medzi sebou bezvýsledne posúvajú. „Každý mesiac sa na nás s prosbou o pomoc obráti okolo 40 ľudí. Pomáhame im hľadať riešenia v jednoduchších, ale aj zložitejších situáciách, keď došlo napríklad k zanedbaniu zdravotnej starostlivosti, alebo sa k nej nedostali vôbec,“ povedala Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov.

1. Dostať informácie

Pacient má právo na prístup k všetkým druhom informácií. Lekár má otvorene povedať o chorobe, možnostiach liečby, prípadných rizikách, ale aj najnovších metódach a postupoch.

2. Náhradu škody

Každý má právo na dostatočnú náhradu škody v primerane krátkej dobe vždy, keď utrpí telesnú, morálnu či psychickú ujmu spôsobenú ošetrovaním alebo liečbou.

3. Platené voľno v práci

Zamestnanec má nárok čerpať ročne najviac 7 pracovných dní na návštevu lekára. Firma mu je povinná preplatiť mu to. Ďalších 7 dní ročne môže do zdravotníckeho zariadenia sprevádzať rodinného príslušníka. O návšteve lekára musí priniesť potvrdenie.

4. Zmeniť poisťovňu

„Zmenu zdravotnej poisťovne je možné urobiť raz ročne. Napríklad, ak chce poistenec tento rok zmeniť poisťovňu, stačí, ak si do 30. septembra 2019 podá prihlášku na zmenu do zdravotnej poisťovne, ktorú si vyberie,“ vysvetlil hovorca poisťovne Union Matej Neumann.

5. Výber lekára

Každý si môže vybrať všeobecného lekára alebo špecialistu. Lekára si môžete vybrať aj v iných lokalitách ako v tých, pod ktoré patríte na základe bydliska.

6. Preventívku

Každý jednotlivec má právo na poskytovanie primeraných služieb na prevenciu choroby. Na prehliadku u všeobecného lekára máte nárok raz za 2 roky, u stomatológa raz ročne. Nárok je aj na ďalšie vyšetrenia.

7. Nahliadnuť do dokumentácie

Zdravotnú dokumentáciu máte u všeobecného lekára. Osoba alebo jej zákonný zástupca, alebo osoba splnomocnená na základe písomného plnomocenstva má právo na poskytovanie údajov, alebo môže nahliadať do zdravotnej dokumentácie. Lekár by vám ju nemal vydať celú, to platí aj pri zmene doktora.

8. Odmietnuť liečbu

Podľa Márie Lévyovej, prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov, má pacient právo odmietnuť liečbu. „Ďalší postup lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti uvedenému pacientovi s cieľom uzdravenia alebo zlepšenia jeho zdravotného stavu závisí od možností alternatív liečby konkrétnej choroby a aktuálneho zdravotného stavu,“ vysvetlila.

Kde sa môžete sťažovať

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Min. zdravotníctva SR

- Ak sa občan domnieva, že mu nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne, alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nápravu. Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podnetu nevyhovie, alebo neinformuje o spôsobe vybavenia, je možné požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu.