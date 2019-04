Antoine McDonald sa stal hrdinom večera, keď na ulici zachránil ženu pred útočníkom. Pred klubom SAK Comedy Lab v Orlande (Florida) do seba narazili muž so ženou. Incident vyústil do hádky a neskôr bitky. Neďaleko od miesta stál Antoine v kostýme veľkonočného zajaca, ktorý sa podľa vlastných slov na to nemohol pozerať. Zajac dal mužovi poriadne zabrať a vzápätí po úderoch päsťou zasiahla polícia. Video z bitky bolo uverejnené na instagrame a okamžite preletelo celý svet!