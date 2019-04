Smutné príbehy obetí útokov na Srí Lanke: Súrodenci unikli pred výbuchom, smrť si ich našla o deň neskôr

Nedeľné bombové útoky na Srí Lanke si podľa posledných informácií vyžiadali najmenej 320 obetí na životoch.

Medzi obeťami sa ocitli aj britskí súrodenci, ktorí zahynuli pri výbuchu hotela Shangri-La. Daniel Linsey († 19) a jeho mladšia sestra Amelie († 15) si pred krvavým peklom užívali na Srí Lanke prázdniny. Po vypuknutí pekla sa im podarilo uniknúť z hotela, ktorým otriasom jeden z výbuchov. Súrodencov si však osud našiel na ďalší deň, keď zahynuli pri inej explózii.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Rodičia tínedžerov útoky prežili, no strata detí ich zdrvila. "Amelie bola veľmi vtipná, inteligentná a krásna. Starala sa o rodinu a priateľov. To všetko platí aj na Daniela," cituje nešťastnú matku Angelinu portál Mirror. K hroznej strate sa vyjadril aj ich starší súrodenec David. "Zobrali oboch, moju sestru aj brata, do nemocnice ale už nedokázali nič spraviť. Myslím, že zomreli ešte skôr, ako sa tam dostali. Nesmierne nám chýbajú."

Okrem súrodencov zomrelo pri útokoch šesť občanov Veľkej Británie. Smrť manžeky a dvoch detí oplakáva Ben Nicholson. Anita bola so synom Alexom († 14) a dcérou Annabel († 11) na ranajkách, keď hotelom otriasol mohutný výbuch. Vystrašený muž sa ich pokúsil nájsť, no všetci traja zomreli na mieste. Rodina bola na Srí Lanke na spoločnej dovolenke.

K výbuchom došlo v troch luxusných hoteloch (v meste Kolombo a blízkom okolí) a troch katolíckych kostoloch v metropole a v mestách Negombo a Battikalóa. Bomby explodovali aj na dvoch ďalších miestach v Kolombe. Okrem spomínaných útokov sa ďalší samovražedný útočník odpálil počas razie v dome, v ktorom sa nachádzali podozriví, pričom zahynuli traja policajti. Polícia dosiaľ zadržala v súvislosti s útokmi 40 osôb a je medzi nimi aj jeden Sýrčan, uviedla agentúra Reuters.