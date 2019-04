Tínedžerka možno nikdy nebude môcť mať deti: Lekári tvrdili, že je precitlivená, jej stav bol omnoho vážnejší

Tínedžerka z Nového Zélandu trpela veľkými bolesťami, no lekári tvrdili, že je len precitlivená. Kvôli tomu, že si nevšimli jej skutočný problém, možno nikdy nebude môcť mať deti.

19-ročná Kate Robertson začala mávať bolesti v oblasti panvy v šestnástich. Ťažkú hlavu si z toho nerobila, pretože si myslela, že je to spôsobené dospievaním. Keď však bolesti začalo sprevádzať aj krvácanie, otec ju okamžite vzal k lekárovi. Tam jej spravili sono, ale na nič neprišli. Na druhý deň bolesť ustúpila, a tak Kate išla domov.

Po dvoch rokoch sa tešila z novej životnej etapy. So svojím priateľom si totiž našli spoločné bývanie a Kate sa zamestnala ako módna dizajnérka. Po niekoľkých mesiacoch spoločného bývania sa chronická bolesť v oblasti panvy opäť vrátila. Ponáhľala sa do nemocnice, no ošetrujúci lekár jej dal tabletky proti bolesti a poslal ju domov.

O niekoľko dní na to si dievčina pre veľké bolesti musela dokonca zavolať sanitku. Prešla si rôznymi vyšetreniami, avšak lekári opäť na nič neprišli. Napokon navštívila svojho obvodného doktora, ktorý ako prvý povedal, že za jej problémy môže endometrióza. Kúsky jej sliznice sa nenachádzali iba v maternici, ale po celej brušnej dutine. To spôsobovalo veľmi nepravidelné krvácanie a chronickú bolesť.

Kate kvôli ochoreniu prišla aj o vysnívanú prácu. „Často som nevedela ani vstať z postele, nečudujem sa, že so mnou ukončili pracovný pomer,“ cituje jej slová zahraničný portál The Sun. Napokon zašla k špecialistovi, ktorý jej vysvetlil všetko ohľadne endometriózie. Zmierila sa s tým, že jej choroba sa momentálne nedá úplne vyliečiť a je odkázaná na lieky proti bolesti.