V uličkách Starého Mesta sa skrývajú tajomné symboly: Toto ste o Bratislave nevedeli

To, čo máme pred očami, často prehliadame.

Ak máte pocit, že v hlavnom meste už všetko poznáte, skúste sa sústrediť na zákutia, okolo ktorých denne chodíte, ale vôbec si ich nevšímate. Prechádzky po uličkách Starého Mesta sa môžu stať zaujímavým dobrodružstvom, ak viete, čo máte hľadať.

Korunovačná cesta Márie Terézie Otvoriť galériu Korunovačná cesta Márie Terézie. Zdroj: mh

Počas korunovácie Márie Terézie bola Kapitulská ulica hlavným centrom osláv. „Dnes už môžeme nájsť len korunky v dlažbe, no kedysi to bola hlavná cesta do Dómu sv. Martina, kde sa konali korunovácie,“ povedala etnologička. Traduje sa, že z hradu do Dómu cez celú Kapitulskú vedie tajná cesta. „Kapitulská sa v 60. rokoch 20. storočia prepadla a sú tam nepreskúmané chodby,“ uzavrela Nádaská.

Pocta bosorkám Otvoriť galériu Pocta bosorkám. Zdroj: mh

Socha bosorky s deviatimi havranmi pod Bratislavským hradom je dielom Tibora Bártfaya. „Bratislava bola kráľovské mesto, a odohrávali sa tu súdne procesy s bosorkami,“ uviedla Nádaská. Posledná bosorka oslobodená od bosoráctva bola za vlády Márie Terézie. „Zaujala k nim šalamúnsky postoj, že bosorky neexistujú, a preto nemôže existovať ani toto previnenie,“ doplnila.

Elegantná forma výsmechu Otvoriť galériu Elegantná forma výsmechu. Zdroj: mh

Na Panskej ulici sa vyškiera Posmievačik. Legenda hovorí o dvoch chlapcoch, ktorí súperili o jedno dievča. Vyhrať mal ten, ktorý skôr postaví dom, víťaz na svoju fasádu umiestnil Posmievačika. „Kto zablúdi naňho pohľadom, prine­- sie mu šťastie,“ prezradila etnologička.

Ruže na Modrom kostolíku Otvoriť galériu Ruže na Modrom kostolíku. Zdroj: mh

Kostol svätej Alžbety Uhorskej pozná hádam každý, no málokto vie, čo znamená symbol ruží. Podľa legendy sa Alžbeta starala o chudobných a vo svojej zástere im tajne vynášala dary a jedlo. Tie sa pri kontrole strážami v jej zástere premenili na ruže. „Autor navrhol kostolík netradične v modrej farbe, je to panenská farba, špeciálne vyvinutá z úcty k Panne Márii,“ povedala etnologička Katarína Nádaská.