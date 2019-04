Solskjaer po prehre nešetril kritikou: Niektorí hráči musia z United odísť

Futbalistom Manchestru United sa v uplynulom období nedarí. Po senzačnom postupe cez Paríž Saint Germain ukončila ich púť v Lige majstrov vo štvrťfinále Barcelona, no to najhoršie ich postretlo v nedeľňajšom stretnutí 35. kola domácej Premier League.

Na pôde Evertonu utrpeli debakel 0:4, čo je ich zatiaľ najhorší výsledok nielen v tejto ligovej sezóne, ale od októbra 2016. Vtedy rovnakým pomerom podľahli Chelsea.

"Chcem sa všetkým fanúšikom ospravedlniť. Už od začiatku sa všetko kazilo. Nepodali sme žiadny výkon, neboli sme hodní Manchestru United. Sklamali sme klub aj fanúšikov, bolo to tak zlé, že sa to ťažko opisuje," sypal si popol na hlavu tréner Ole Gunnar Solskjaer. Jeho zverencom v zápase s Evertonom nevyšlo takmer nič. V útoku boli bezzubí, keď prvú a jedinú strelu na bránku vyslali až v druhom polčase. V porovnaní so súperom nabehali o osem kilometrov menej. "Chcem, aby všetci tvrdo pracovali, tak ako pred nimi Beckham, Giggs či Neville pod trénerom Alexom Fergusonom. Nejde o to, kto má aký talent, všetci musia makať. Chcem byť v tomto klube úspešný, ale je tu niekoľko hráčov, ktorí musia odísť," citovala Solskjaera BBC.

Nórovo hodnotenie zápasu sa však nestrelo s pochopením všetkých. Niekdajšia ikona United Gary Neville si nedal servítku pred ústa a pre Sky Sports tvrdo skritizoval súčasnú garnitúru na Old Trafford: "Neverím, že sa za nich ospravedlňuje. Často som hovoril, ak máš v záhrade burinu, treba sa jej zbaviť. Úprimne, keď sledujem niektorých hráčov Manchestru, až mi je trápne. Pevne dúfam, že Ole spraví, čo bude treba a klub ho podporí."

Manchester trpí najmä v defenzíve. Doteraz inkasoval v lige 48 gólov, najviac od ročníka 1978/1979, vtedy to bolo o pätnásť viac. Navyše, už v jedenástom zápase za sebou vo všetkých súťažiach si neudržal čisté konto, takúto sériu si "červení diabli" nepamätajú od decembra 1998.