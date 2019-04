Polícia si všimla podozrivého muža: Neuveríte, na akom mieste schovával kokaín

Talianska polícia zatkla kamenára, ktorý schovával kokaín a pištoľ v dvoch hroboch na hlavnom rímskom cintoríne Verano.

Muži zákona mu zabavili cez kilo drog, informoval denník La Repubblica. Hliadka si muža všimla, keď sa s vozidlom rýchlo prehnal námestím pred cintorínom, do ktorého potom zašiel. Policajti ho sledovali až do najstaršej časti cintorína, ktorá prilieha k bazilike svätého Vavrinca za hradbami, kde štyridsaťdvaročný muž automobil zastavil, vydal sa do jednej z kaplniek a v nej začal uvoľňovať mramorovú dosku jedného z hrobov.

V tom okamihu ho zadržali policajti, ktorí potom za doskou našli sáčky s drogou o celkovej hmotnosti 1092 gramov, váhu a obaly, v ktorých sa kokaín predáva. V ďalšom hrobe našli ukradnutú pištoľ a plný zásobník.