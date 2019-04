Muž sa rozhodol radikálne zmeniť svoj život: Fotka jeho premeny vám vyrazí dych!

Na zmenu nie je nikdy neskoro. Príkladom toho je aj Jeremiah Peterson (41), ktorý sa po obyčajnom výlete s rodniou rozhodol zmeniť svoj život.

Rodák z americkej Montany bol na turistike s rodinou, keď si uvedomil, že potrebuje zmenu. "Začal som byť zadýchaný, nestačil som držať krok s deťmi. Vedel som, že musím niečo spraviť." Rozhodol sa teda, že schudne. Za 5 mesiacov zhodil neuveriteľných 41 kg a na svoju premenu je patrične hrdý. Podľa portálu Ladbible začal byť závislý na návštevách posilňovne a svoje príspevky zdieľa na sociálnych sieťach. Svojím príbehom sa rozhodol motivovať ľudí, ktorí chcú so svojím zdravím niečo urobiť.

"Chcel som sa dostať do formy, pretože som nemal dosť energie na prácu. V práci chcem byť produktívny, pretože je to dôležité na to, aby som zabezpečil rodinu. Chcem byť otcom ako sa patrí, pretože to je správne," napísal na svoju stránku. To, čo dokázal, bolo podľa jeho slov hlavne zásluhou rodiny a blízkych. "Vždy stáli pri mne a podporovali ma."

"Dokážem to! Nezáleží na ničom inom len na tom, že to moja rodina podporuje," znie jedno z jeho hesiel. Týmto prístupom motivuje nielen svojich sledovateľov na sociálnych sieťach, ale aj celé okolie. Cvičiť kvôli nemu začala manželka a schudnúť sa rozhodol aj jeho brat.