Prípravy na Veľkonočný pondelok sú už v plnom prúde: Máte doma správnu výbavu šibača?

Kým chlapci sa naň tešia, väčšina dievčat ho v láske príliš nemá. Veľkonočný pondelok je na Slovensku historicky spojený so šibačkou a oblievačkou. Mužská časť si už pripravuje korbáče, voňavky či vedrá. Každý sa chce totiž ukázať v čo najlepšom svetle, aby pred nežným pohlavím nezostal v hanbe.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Odmenou pre kúpačov sú nielen vajíčka a pohostenie, ale aj sladkosti a finančná odmena. Ako vybavený by mal do ulíc vyraziť každý jeden šibač, ukázal Novému Času malý Alex z Lučenca. Oslavy Veľkej noci sa končia Veľkonočným pondelkom, ktorý je v našich končinách spojený s obyčajou kúpania a šibania korbáčom. Ako však tvrdí etnologička Katarína Nádaská, kedysi bol tento zvyk zábavou len pre nezadaných mládencov a dievčiny.

„U nás na západnom Slovensku ešte začiatkom 20. storočia sa len šibalo, zväčša prútikmi z vŕby, a na východnom Slovensku sa kúpalo,“ hovorí o rozdelení tradícií v rámci Slovenska etnologička. Až v druhej polovici 20. storočia pribudli do výbavy šibačov aj voňavky. „Prispôsobovali si to najmä v mestách, kde vedrá s vodou vymenili za voňavky,“ hovorí o jemnejšej forme šibačky Nádaská.

Odmena pre šibačov

Chlapci dnes šibú nielen nezadané dievčatá, ale aj svoje mamy, babky či tety. Okrem korbáčov a vodných pištolí majú so sebou aj košíček, kam si dávajú odmenu. „Kým v minulosti sa dávali maľované kraslice ako symbol plodnosti a priazne, dnes sú to zväčša už len čokoládové vajíčka či iné cukrovinky,“ prezradila etnologička. Do výbavy mnohých kúpačov patrí aj peňaženka, pretože dnes mnohé ženy a dievčatá odmeňujú chlapcov aj finančne. Odborníci však upozorňujú, že všetko treba robiť s mierou.

Nemá to byť zárobková činnosť

Gabriela Herényiová, detská psychologička

Počas Veľkej noci to v každom prípade s peniazmi nepreháňať a dávať deťom sumu podľa ich veku. Veľmi opatrne, aby to pre dieťa nebola zárobková činnosť. Vždy k peniazom dať aj nejakého zajačika či inú sladkosť. Ideálne je orientovať ich, aby si za vyšibané peniaze niečo kúpili, alebo prispeli na niečo, po čom túžia, napríklad kúpu kolobežky či podobného darčeka. Prípadne si ich nechať na leto, prispieť na spoločnú dovolenku či podobný účel.

Odporúčaná suma:

Malé dieťa do 6 rokov: čokoládový zajac, vajíčko (bez peňazí)

Školopovinné dieťa od 6 rokov: 5 € (plus čokoláda)

Väčšie dieťa: max. 20 € (plus čokoláda)

Povinná výbava šibačcov:

Korbáč: Šibanie totiž znamená odovzdávanie sily, zdravia a sviežosti prostredníctvom mladého prútika.

Peňaženka: Slúži na odloženie peniažkov od vyšibaných a vyoblievaných dievčat.

Košíček: Kúpači a šibači si do neho môžu odložiť svoju výslužku – sladkosti či vajíčka.

Vodná pištol: malí chlapci veľakrát namiesto vedra s vodou siahnu po vodnej pištoli.

Vedro s vodou: voda má podľa tradície očistný charakter a dotyk s čerstvou tečúcou vodou zaručoval omladnutie dievčat.