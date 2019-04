Herec Maroš Kramár prichytený krátko po rozvode: Nová žena po jeho boku?!

Našiel si náhradu? Len pred pár dňami priznal Maroš Kramár (59) exkluzívne pre Nový Čas víkend, že jeho manželstvo s právničkou Natašou Nikitinovou (51) je ukončené. Rozvod mal prebehnúť behom dvadsiatich minút, čím sa nadobro skončilo viac ako dvadsaťpäť rokov ich spoločného života.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Všetko však nasvedčuje tomu, že herec dlho nesmútil a miesto po jeho boku už obsadila nová žena.kde mu spoločnosť robila záhadná brunetka. Maroš a Nataša spolu boli viac ako dvadsaťpäť rokov, pričom dvadsať rokov fungovali ako manželia.

Počas toho sa im narodili tri deti - Tamara (18), Timur (17) a Marko (10) a dvojica patrila medzi najstabilnejšie páry nášho šoubiznisu. Len nedávno však herec priznal, že manželskému šťastiu odzvonilo a z neho je znova slobodný človek.

„Áno, je to pravda. Sme rozvedení,“ povedal pre Nový Čas víkend Maroš, ktorý berie všetko s nadhľadom. „Život ide, niečo sa podarí, niečo nie, sme šťastní, že máme tri úžasné, inteligentné, zdravé deti. S manželkou sme sa po dlhých dohováračkách dohodli a dostal som k šesťdesiatke slobodu,“ dodal Kramár. Nedávne snímky Nového Času však naznačujú, že Kramár by mal mať po svojom boku novú ženu.

Herec totiž už nejaký čas žije v dome v Dunajskej Lužnej a v poslednom čase sa tam začal ukazovať s neznámou brunetkou. Párik dokonca zveľaďoval okolie domu a nosili tam rôzne veci. Na ženu sme sa spýtali aj samotného Kramára, no tomu do reči nebolo. Pre Nový Čas víkend však nový vzťah nepoprel. „To sú veci, ktoré prídu-neprídu, uvidíme, k tomu by som sa nevyjadroval, je to moje súkromie.“

Došla jej trpezlivosť?

Samotný rozvod pritom trval len chvíľku a Kramárovci všetko uzavreli v pokoji. „Myslím, že to išlo veľmi inteligentne, keďže sme sa dohodli, celý súd prešiel počas dvadsiatich minút bez problémov,“ opísal pojednávanie Kramár, pre ktorého sú jeho deti prioritou. „Sme celá rodina absolútne v pohode a dohodli sme sa, že si budeme navzájom pomáhať,“ dodal Maroš.

Ten sa pritom pri rodinnom kozube veľmi neohrial, a ako sám priznal, kvôli práci bol často na cestách a manželka s deťmi ostávala sama. Aby toho nebolo málo, v minulosti mal mať hneď niekoľko aférok. Jeho meno totiž spájali s herečkou Marou Lukama zo seriálu Ordinácia v ružovej záhrade a bližšie mal mať aj k Lucii Molnárovej. Je teda možné, že po rokoch, keď svojho manžela Nataša bránila, jej nakoniec došla trpezlivosť.