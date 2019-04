Lujza Garajová Schrameková prišla na galavečer v tej istej sukni ako minulý rok: Prekvapivé vysvetlenie

Pre iných nepredstaviteľné módne faux pas, pre Lujzu Garajovú Schramekovú skvelá módna vychytávka. Prísť do spoločnosti v tých istých šatách totiž nie je v šoubiznise vôbec zvykom a obľúbená herečka a komička to urobila priamo počas odovzdávania televíznych ocenení. Práve pri tejto príležitosti opäť vyvetrala farebnú sukňu z dielne dizajnérky Lenky Sršňovej, ktorú predviedla aj minulý rok. Nie je však za tým žiadna ženská lenivosť, no hlboká myšlienka, ktorá prinúti zamyslieť sa aj vás!