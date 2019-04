Zvolenčania majú toho dosť: Na protest sa chystajú zablokovať najfrekventovanejšie ulice

Zástupcovia iniciatívy Zvolen pre ľudí chcú hodinovou blokádou niekoľkých najfrekventovanejších ulíc vo štvrtok medzi 16. a 17. hodinou poukázať na neúnosnú situáciu v tamojšej doprave.

"Ako poslanci často k tomuto problému dostávame petície a podnety od obyvateľov, naposledy na základe meraní z ulice M. R. Štefánika, kde nedávne merania hlučnosti prekročili maximálne limity," uviedol predseda poslaneckého klubu nezávislých poslancov mesta Zvolen Peter Košík. Podľa neho sa sťažujú aj obyvatelia Bernolákovej ulice, Lučeneckej cesty alebo V. P. Tótha, či Bystrického radu.

V januári poslanci za mestskú časť Sekier prijali uznesenie k vybudovaniu kruhového objazdu na Lučeneckej ceste, kde síce sú semafory, fungujú však len pár hodín ráno. Následne na komisii dopravy mestského zastupiteľstva žiadali zvolať pracovné stretnutie so Slovenskou správou ciest a s Dopravnou políciou. "Išlo nám o spustenie semaforov na Lučeneckej ceste v pracovné dni od šiestej hodiny ráno do osemnástej hodiny večer," priblížil Košík. Stretnutie sa ale zatiaľ neuskutočnilo.

Tranzitná doprava však zaťažuje mestské komunikácie nielen v okrajových častiach, ale aj priamo v centre mesta. "Na komisii dopravy sme preto spoločne prijali uznesenie o odporúčaní aktualizovať Územný generel dopravy vo Zvolene aj so zapracovaním severného variantu Rýchlostnej cesty R2. Najdôležitejším riešením, ktoré môže pomôcť doprave vo Zvolene, je práve severná R2. Tá sa mala začať stavať pred letom v roku 2020. No podľa posledných informácií, ktoré odzneli na pracovnom stretnutí k R2 z 20. marca na Mestskom úrade Sliač, dôjde nielen k zmene dátumu výstavby, ale aj k zmene trasovania," konštatoval Košík.

Rýchlostná cesta R2 má podľa týchto informácií začínať na rýchlostnej ceste R1 pod križovatkou Kováčová. Za ňou by trasa smerovala východne a v lokalite arboréta Borová hora by sa napájala na pôvodnú trasu pôvodného severného variantu."Trasa by bola vedená v blízkosti katastrálnych hraníc mesta Sliač a mesta Zvolen, čím by sa uvoľnil priestor pre rozvoj mesta Sliač južným smerom. Úpravu trasy však podmieňuje nový hydrogeologický prieskum, a aj proces EIA. Celý proces prípravy sa tak odhadom predĺži minimálne o jeden rok," uviedol.

Štvrtkové blokovanie ciest na avizovaných štyroch prechodoch pre chodcov budú zabezpečovať zástupcovia iniciatívy oblečení v reflexných vestách. "Nejde nám o úplné zablokovanie prechodov pre chodcov a tým potrestanie nevinných vodičov cestujúcich cez Zvolen na sviatky domov či k rodinám. Ak ale nebudú kompetentní brať alarmujúcu dopravnú situáciu vo Zvolene vážne, v budúcnosti nevylučujeme ani trvalú blokáciu priechodov pre chodcov, či demonštratívnu jazdu autami v poobedňajších hodinách po preplnených cestách Zvolena," zdôraznil Košík.