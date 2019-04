Krutá hra osudu: Potápač, ktorý pomáhal chlapcom z thajskej jaskyne, uviazol v podzemí

Britský potápač, ktorý vlani pomáhal vyslobodzovať mladých futbalistov uviaznutých v jaskyni v Thajsku, sám potreboval záchranu.

Stalo sa to po tom, čo sa stratil v zaplavenej podzemnej chodbe pri jaskyni na severe amerického štátu Tennessee, informuje na svojich internetových stránkach britský The Guardian.

Josh Bratchley bol súčasťou skupiny britských potápačov, ktorá v posledných dňoch preskúmavala jaskyňu Mill Pond Cave pri mestečku Gainesboro, rozmiestňovali v nej nové vodiace lano. Keď sa spolu s nimi v utorok popoludní nevynoril a nedokázali ho sami nájsť, zavolali pomoc. Na miesto dorazili špecializovaní potápači z Arkansasu a Floridy. Tí ho našli v stredu podvečer po asi hodinovom pátraní.

Bratchley bol v dobrom fyzickom aj psychickom stave. "Jediná vec, ktorú po návrate na povrch chcel, bol kus pizze," povedal Derek Woolbright, ktorý sa na záchrane Bratchleyho podieľal. V jaskyni sa Britovi podarilo nájsť nebývalo veľkú vzduchovú bublinu. Dostal sa z vody, čím predišiel podchladeniu. Odborníci podľa amerických médií upozornili na to, že prežiť mu pomohlo do značnej miery aj to, že zachoval pokoj.

Bratchley, povolaním meteorológ, bol súčasťou britského tímu potápačov, ktorí vlani v lete pomohli zachrániť 12 chlapcov a ich futbalového trénera uviaznutých v jaskynnom komplexe na severe Thajska. Mladí športovci v zatopenej jaskyni strávili viac ako dva týždne. Britským záchranárom sa potom za ich čin dostalo radu pôct.