Nevesta si na svadbu zvolila nevšedné šaty: No to, čo spravila po obrade, vás dostane

Nevšedná svadba! Inak sa nedá nazvať ceremónia, pre ktorú sa rozhodol jeden americký pár.

Jeremy a Ahrielle Biddellovci z americkej Floridy sa rozhodli vziať sa netradične. Nechceli žiadny prehnaný rozpočet, drahé šaty či nákladnú hostinu. Rozhodli sa urobiť si to po svojom. A bolo to poriadne uletené! Nevesta totiž prišla sporo odetá – mala na sebe len plavky a závoj. „Bolo to počas jarných prázdnin v južnej Floride, čiže plavky museli byť súčasťou svadby. Našlo sa pár ľudí, ktorí sa pri nás zastavili a obzerali si nás, ale netušil som, že sa to stane virálnym,“ povedal pre denník Metro ženích Jeremy.

Ich svadobný obrad sa konal na poli a najväčšie prekvapenie prišlo po ňom. Novomanželia sa po obrade vyváľali v blate od hlavy až po päty. „Stretli sme sa aj s negatívnymi ohlasmi, väčšinou to boli stupídne vtípky. Ale nič sme si z toho nerobili. Sme ateisti, takže sme vedeli, že svadbu v kostole nechceme,“ dodal ženích.

Mladoženáč teraz po skromnej svadbe zatúžil ísť na poriadne medové týždne. Rozhodol sa preto cez online zbierku zozbierať peniaze, aby si s manželkou dopriali vytúženú dovolenku. „Je v poriadku, ak upustíte od tradície a urobíte si svadbu po svojom. Svadba je o láske, ktorú máte, a nie o tom, čo si kto myslí,“ dodal na záver Jeremy.