Vo finále pohára uvidíme veľké derby: Žilina sa o titul pobije s Trnavou

Futbalisti MŠK Žilina sa stali druhým finalistom slovenskej pohárovej súťaže Slovnaft Cup 2018/2019.

V odvetnom semifinálovom dueli triumfovali na pôde Michaloviec 2:0, a tak súpera z východu republiky zdolali celkovým skóre 3:1. V stredajšom zápase na Zemplíne otvoril skóre v 48. min Róbert Boženík a v 65. min uzavrel gólový účet stretnutia presnou strelou spoza šestnástky obranca Boris Sluka. "Šošoni" tak stále živia šancu na zisk druhého Slovenského pohára. Po prvýkrát sa z neho tešili v sezóne 2011/2012, keď po penaltovom rozstrele zdolali hráčov Senice. Finále jubilejného 50. ročníka tejto pohárovej súťaže je na programe 1. mája v Nitre, pričom žilinským súperom bude Spartak Trnava.

Futbal - Slovnaft Cup 2018/2019 - výsledok stredajšieho odvetného zápasu semifinále:

MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 0:2 (0:0) - prvý zápas 1:1, do finále postupuje MŠK Žilina

Góly: 48. Boženík, 65. B. Sluka, ŽK: 76. Beskorovajnyj (Michalovce) - 56. Boženík, 87. I. Díaz, 90.+ B. Sluka (všetci Žilina), rozhodoval: Michal Smolák, 2512 divákov

Michalovce: Bieszczad - Rota, Carrillo, Beskorovajnyj, Vojtko - Casado (69. Kountouriotis) - Trusa (54. C. Diarra), S. Danko (78. Hovhannisyan), Žofčák, P. Kolesár - Sulley.

Žilina: Volešák - Anang, Kaša, Minárik, B. Sluka - Káčer, Tomič, Škvarka (75. Králik) - Mihalík (80. Vallo), Boženík (85. F. Balaj), I. Díaz

Anton Šoltis (tréner Zemplín MFK Michalovce): "Škoda, že ten finálový sen sa dnes skončil. Myslím si, že v prvom polčase sme podali veľmi dobrý výkon, škoda nevyužitých šancí. Futbal sa hrá na góly, my sme ich dnes nedali. Súper umnou hrou "zatváral" priestory. Strácali sme ľahké lopty a nevedeli sme sa presadiť cez zhustenú obranu. Ja som na chlapcov pyšní, škoda tohto zápasu, chceli sme ho vyhrať, ale taký je futbal. Celkovo pohárové výkony hodnotím pozitívne."

Tibor Goljan (asistent trénera MŠK Žilina): "Myslím si, že zásluhou oboch tímov sme videli veľmi kvalitný zápas. My sme sa veľmi dobre nachystali, fyzicky sme na tom boli dobre, podali sme dobrý výkon a zaslúžene sme vyhrali 2:0. Dôležité bolo, že v prvom polčase sme ustáli dve šance súpera, ktoré mali Sulley a Žofčák. Úvodný gól ovplyvnil ďalší priebeh zápasu. Bolo vidieť, že domácich to mentálne ovplyvnilo a my sme dominovali na ihrisku. Tešíme sa na finále, Trnava má veľmi dobrú defenzívu, my zase lepšiu ofenzívu, bude to zaujímavé porovnanie.