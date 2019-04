Študenti sa v škole ohadzovali jedlom, zranili školníka a učiteľa: Dohra je poriadne tvrdá

V Stamforde v americkom štáte Connecticut v stredu obvinili desiatich študentov miestnej strednej školy v súvislosti s minulotýždňovými výtržnosťami, pri ktorých zranili školníka aj jedného z učiteľov.

Študenti vo veku 15 až 17 rokov sa podľa predstaviteľov školy niekoľko dní vopred pripravovali na piatkový boj na priestranstve vedľa školského bufetu, ktorý spočíval v tom, že po sebe hádzali jedlo.

Vyústilo to však do výtržností a v škole musela zasahovať polícia. Študenti spôsobili zranenia školníkovi, ktorému hodili do hlavy plnú plechovku s nápojom, a jednému z učiteľov, po ktorom v tlačenici postúpali. Študentov obvinili z výtržností, narušovania verejného poriadku a útoku na policajta.