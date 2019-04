Vojna Gotta s dcérou Dominikou pre film: Jej vyhlásenie speváka naštvalo

Výmena názorov na diaľku! Dcéra speváka Karla Gotta (79) Dominika (45) žije vo Fínsku, kde ju zastihla správa o nakrúcaní nového dokumentu o jej slávnom otcovi. V ňom sa však neobjaví, pretože podľa maestra nie je spokojná s tým, ako vyzerá.

Tieto slová však zaskočená Dominika zmietla zo stola a zo severu Európy poslala do Prahy jasný odkaz! Konflikt sa rozhorel po tom, čo si Dominika povzdychla, že ju nikto nezavolal na nakrúcanie nového dokumentu o jej otcovi Karlovi Gottovi. Legendárneho muzikanta to nahnevalo. „Dvakrát som ju telefonicky požiadal, aby vo filme o mne vystúpila. Odmietla to s tým, že sa pre svoj súčasný vzhľad nechce verejne prezentovať,“ vysvetlil denníku Aha! Gott.

Dominiku otcove slová zrazili na kolená. „Odmietla som svoju účasť z určitého závažného dôvodu, ktorý som otcovi vysvetlila. A on to pochopil,“ napísala Dominika z Fínska. Pod ťarchou starostí o chorého otca i manžela Tima Tolkkiho, ktorý bojuje s maniodepresiami, začala mať psychické problémy.