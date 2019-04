Jevgenij Malkin je po sezóne v NHL voľný: Posilní ruskú reprezentáciu na šampionáte?

Posilní ruskú reprezentáciu na svetovom šampionáte na Slovensku?

Útočník Jevgenij Malkin (32) by mal prijať pozvánku do ruskej hokejovej reprezentácie na tohtoročné majstrovstvá sveta v Bratislave a Košiciach. Tridsaťdvaročný center je voľný pre potreby národného tímu, keďže jeho klubový zamestnávateľ v zámorskej NHL Pittsburgh Penguins prehral v úvodnom kole play-off s New Yorkom Islanders 0:4 na zápasy.

"S najväčšou pravdepodobnosťou Jevgenij prijme pozvánku na svetový šampionát," cituje portál allhockey.ru slová Malkinovho agenta Gennadija Ušakova.

V predbežnej nominácii ruskej reprezentácie na májové MS už teraz figurujú viacerí hráči z NHL. Národný tím posilnia brankár Alexandar Georgijev, obrancovia Iľja Ľubuškin, Jegor Jakovlev a Ivan Provorov a útočníci Iľja Kovaľčuk, Vladislav Namestnikov, Arťom Anisimov a Jevgenij Dadonov. K tímu sa mal pridať aj Nikita Gusev, ktorý však zamieril do zámoria a vypomôže Vegas Golden Knights v bojoch o Stanleyho pohár.

Rusi na MS 2019 na Slovensku nastúpia v "bratislavskej" A-skupine postupne proti Nórom, Rakúšanom, Čechom, Talianom, Lotyšom, Švajčiarom a Švédom.