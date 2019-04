Šporar sa vyjadril jasne: Aká je jeho budúcnosť v Slovane?

Andraž Šporar v tejto sezóne potvrdzuje pozíciu najlepšieho strelca i "najdrahšieho" hráča najvyššej slovenskej futbalovej súťaže.

Slovinský útočník v službách "čerstvého" majstra ŠK Slovan Bratislava výraznou mierou prispel k tomu, že "belasí" sa po piatich rokoch tešia z majstrovskej trofeje, dovedna už rekordnej deviatej po rozdelení Československa a od vzniku samostatnej slovenskej súťaže (od sezóny 1993/1994). Navyše sa tak stalo pri 100. výročí od založenia klubu, 50 rokov od triumfu Slovana v Pohári víťazov pohárov nad FC Barcelona v bazilejskom finále ako aj pri jarnom prechode zo štadióna na Pasienkoch a návrate do domovského stánku - na "nové" Tehelné pole.

Ešte nijaký tím v histórii slovenskej futbalovej ligy nezískal titul v prvej polovici apríla, s takým časovým predstihom - šesť kôl pred koncom sezóny.

"Cítim čisté šťastie a spokojnosť. Titul sme si absolútne zaslúžili. Od prvého zápasu až do nedeľňajšieho triumfu v Žiline 3:0 a spečatení celkového triumfu v lige sme prakticky všetky duely odohrali veľmi dobre. Je pre nás veľmi dôležité, že sme získali titul v historickej sezóne.cituje oficiálna internetová stránka bratislavského klubu slová Andraža Šporara, ktorý ďalej poznamenal: "Myslím si, že aj ostatný zápas v Žiline bol dôkazom, že máme o triedu lepšie mužstvo než všetky ostatné tímy na Slovensku. Slová sú však jedna vec, realita druhá. Našou prácou a prístupom musíme dokazovať kvalitu v každom stretnutí a nepodliezť výkonnostnú latku, ktorú sme si sami stanovili."Rodák z Ľubľany už pred príchodom do Slovana v januári 2018 zažil, aké je to byť ligovým šampiónom. V predchádzajúcom pôsobisku v FC Bazilej sa tešil z dvoch majstrovských titulov (2015/2016, 2016/2017). "doplnil Šporar, ktorý má v súčasnosti na konte 21 presných zásahov, čo je o desať viac ako jeho klubový spoluhráč Moha a útočník MŠK Žilina Róbert Boženík. Do konca sezóny 2018/2019 chýba odohrať ešte šesť zápasov a Šporar má stále šancu prekonať rekordný strelecký zápis v najvyššej slovenskej súťaži po rozdelení Československa (od sezóny 1993/1994), keď Róbert Semeník v ročníku 1995/1996 nastrieľal v drese 1. FC Košice 29 gólov."Belasí" spomenutým hladkým triumfom v Žiline natiahli tri série - vyhrali desiaty ligový zápas po sebe, na ihriskách súperov zvíťazili štrnásťkrát v rade a séria bez prehry trvá už 28 stretnutí. Po oslavách na žilinskom štadióne a na benzínových pumpách po ceste autobusom do Bratislavy čakali na hráčov a realizačný tím ŠK Slovan verní priaznivci, ktorí svojich miláčikov privítali pyrotechnickou šou. Spontánne oslavy si slovinský útočník pochvaľoval:Celá Bratislava dlho čakala na takéto okamihy, teraz je tu však čas, keď Slovan stúpa a vracia sa na pozície z minulosti."Šporar vylúčil, že po majstrovskej definitíve príde uspokojenie. Cieľ, zopakovať napríklad účinkovanie londýnskeho Arsenalu zo sezóny 2003/2004 najvyššej anglickej súťaže a odohrať sezónu bez jedinej ligovej prehry, je veľkým lákadlom.Takže makáme ďalej a sezónu chceme zakončiť v takom štýle, v akom sa niesla doteraz," zdôraznil slovinský zakončovateľ, ktorý vlani po príchode do Slovana podpísal zmluvu na 4,5 roka - do 30. júna 2022. Z Tehelného poľa neodchádza. "Chcem zostať v Slovane a hrať v európskych pohároch. V tomto klube som šťastný a cítim sa tu veľmi dobre. Titulom sme dokázali, že sme najlepší na Slovensku, teraz to treba potvrdiť aj v Európe," uzavrel Andraž Šporar.