Dano Dangl na rómskom sídlisku: Zúfalý útek z Luníka IX

Dal sa na útek! Dano Dangl (44), ktorý je jedným z moderátorov relácie 2 na 1, sa kvôli novému dielu a hosťovi vybral do Košíc.

So štábom chystali nachytávku hudobníka Mariána Čekovského (42) a pri jeho hľadaní Dano zablúdil až na sídlisko Luník IX. Jeho návšteva vzbudila taký záujem, že bol nútený bleskovo nájsť únikovú cestu. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pri natáčaní materiálov do epizód relácie 2 na 1 sa často dostanú do akčných situácií nielen hostia, ale aj štáb a tvorcovia. Svoje by o tom vedel hovoriť aj Dano Dangl. Ten sa kvôli časti s Mariánom Čekovským ocitol na druhej strane Slovenska. Na záver cestovania po Košiciach sa moderátor vybral aj na neslávne známe sídlisko Luník IX, kde sa snažil zistiť, kde by mohli populárneho „Čekyho“ nájsť.

Keď však Dano vystúpil aj s kolegami z auta, pritiahol na seba takú pozornosť, že v priebehu pár sekúnd sa k autu hnali desiatky ľudí. „Vystrašil som sa, keďže veľká skupina mladých ľudí a detí, ktorí sa na mňa rútili, pravdepodobne chcela autogram a ja som pri sebe nemal ani jednu podpiskartu,“ vysvetlil Novému Času Dangl, ktorý však popiera, že by sa bál.

„Decká nevyzerali vôbec nebezpečne. Skôr som sa obával, že keby sme sa začali spolu fotiť a baviť, nestihli by sme to podstatné, čo nás v ten večer čakalo - a teda natočiť nachytávku s Mariánom,“ dodal.