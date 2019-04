Solskjaer dúfa v ďalší comeback na Camp Nou, Juventus sa spolieha na Ronalda

V utorok sú na programe dva odvetné zápasy štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov 2018/2019.

Španielsky zástupca FC Barcelona, ktorý túži po štyroch rokoch preniknúť do semifinálovej fázy, privíta v domácom prostredí anglický Manchester United. V súbežne hranom dueli v taliansko-holandskej konfrontácii nastúpi Juventus Turín proti Ajaxu Amsterdam. Obe stretnutia majú výkop o 21.00 h SELČ.

Ak sa vo futbalových kruhoch pohybuje človek, ktorý vie, ako chutí nečakaný "comeback" na barcelonskom štadióne Camp Nou, tak je to tréner Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer.Ako aktuálne priznal, napriek minulotýždňovej domácej prehre 0:1 v rovnaký výsledok dúfa aj tentoraz. "Samozrejme, osemfinálový úspech proti Parížu St. Germain nám dodáva vieru a presvedčenie, že to dokážeme.vyhlásil 46-ročný rodák z Kristiansundu.

"Barcelona, Real Madrid, Juventus a Bayern Mníchov sú pre mňa štyri najlepšie kluby v Európe. Chceme byť tým anglickým mužstvom, ktoré sa začlení do tejto spoločnosti. V odvete musíme robiť čo najmenej chýb a produkovať dobrý futbal, pretože Barcelona súperom niekedy necháva veľa priestoru. Je to skúsenejší tím ako Paríž St. Germain. Musíme nastúpiť s presvedčením, že to dokážeme," nadviazal v rozhovore pre oficiálnu stránku Európskej futbalovej únie (UEFA) belgický útočník United Romelu Lukaku.

Španielsky majster a päťnásobný víťaz európskeho pohára číslo jeden FC Barcelona v ostatných troch ročníkoch stroskotal vždy vo štvrťfinále LM. Teraz sú futbalisti z metropoly Katalánska na dobrej ceste zmeniť to. "Videli sme, čo Manchester United predviedol v odvete s Parížom St. Germain. Nemôžeme si myslieť, že už to máme vyhraté. Vo futbale sa môže stať čokoľvek, musíme byť v zápase maximálne sústredení," myslí si barcelonský stopér Gerard Piqué, ktorý bol v rokoch v rokoch 2004-2008 hráčom klubu z Old Traffordu.

Turínsky Juventus si pred týždňom priviezol z holandského Amsterdamu priaznivý remízový rezultát 1:1, ktorý bude chcieť potvrdiť aj pred vlastnými fanúšikmi. Kouč "starej dámy" Massimiliano Allegri súperovi aj pred odvetou prejavil rešpekt.poznamenal 51-ročný tréner.

"Juve" sa bude opäť spoliehať na najjagavejšiu hviezdu Cristiana Ronalda, ktorý tradične predvádza svoje strelecké schopnosti až v jarných kolách LM. V osemfinálovej odvete "vybavil" hetrikom Atlético Madrid a skóroval aj v úvodnom vzájomnom meraní síl s Ajaxom. Ako pripomenul web denníka AS, už 34-ročný Portugalčan široko-ďaleko nemá vo vyraďovacej časti konkurenciu. Z doterajších 125 gólov v európskom pohári číslo jeden zaznamenal až 41 v dueloch štvrťfinále, semifinále a finále. V tejto štatistike sú za ním priepastne Lionel Messi (16), Raúl González, Filippo Inzaghi a Andrij Ševčenko (všetci po 13, pozn.).

"Ak chceme postúpiť do semifinále, musíme vyvinúť veľké úsilie a stopercentne si veriť. Kto chce vyhrať na Juventusom, nemôže si proti nemu dovoliť slabé chvíľky. Nesmie ani na sekundu poľaviť, pretože súper nás za to potrestá," vyhlásil kormidelník amsterdamského Ajaxu Erik ten Hag.