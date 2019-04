Škandalózny prípad z Holandska: Tento muž zistil, že má 48 súrodencov

Holandský lekár - odborník na asistovanú reprodukciu - použil svoje vlastné spermie namiesto vybraných darcov a stal sa tak otcom 49 detí.

Potvrdili to testy DNA, oznámila organizácia Defence for Children (Ochrana detí) a informovala spravodajská stanica Sky News. Jan Karbaat, ktorý zomrel pred dvoma rokmi vo veku 89 rokov, šéfoval v rokoch 1980-2009 svojej vlastnej klinike asistovanej reprodukcie neďaleko Rotterdamu. V 80. a 90. rokoch patrila medzi najväčšie spermobanky v Holandsku.

Kliniku uzavrel v roku 2009, keď matky a ich deti začali mať podozrenie, že používal vlastné spermie. On sám v rozhovoroch údajne priznal, že splodil asi 60 detí. Vykonať testy otcovstva nariadil vo februári súd v Rotterdame na základe žaloby, ktorú podali desiatky Karbaatových detí - väčšina z nich dnešní tridsiatnici - a ich rodičov.

Súdny proces voči Karbaatovi sa začal krátko predtým, ako lekár zomrel. Karbaat za svojho života na testy otcovstva nepristúpil, proti tomu bola aj jeho rodina. Podľa holandských médií sa DNA zosnulého lekára podarilo získať z analýzy predmetov, ako z jeho kefky na zuby. Už počas života sa Karbaat sám nazýval ,,priekopníkom na poli oplodňovania" a priznal, že niekedy miešal svoje spermie so spermiami darcov.

Ako píše portál Mamma Mia, skupinu 49 ľudí, ktoré holandský lekár takto bez súhlasu ich matiek splodil, nazývajú "Kaarbatove deti". Medzi ne patrí napríklad aj Joey Hoofdman. Konečné cíti, že sa môže pohnúť ďalej, keď vie, kto bol jeho otec. ,,Po 11-ročnom pátraní môžem začať normálne žiť. Som rád, že to mám konečne potvrdené,“ povedal pre holandskú televíziu NOS. Ďalší z potomkov, Eric Hoffman, sa na Karbaata nehnevá. ,,Neberiem to tak, že moju mamu oklamal. Veľmi chcela dieťa a s otcom, ktorý ma potom vychovával, to nešlo," povedal pre denník NRC.