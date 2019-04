Tréner Říha čaká na koniec prvého kola: Kto z NHL posilní Česko na MS?

Ako bude vyzerať česká nominácia na svetový šampionát hokejistov v Bratislave? Koľko hráčov budú mať z NHL?

Aj tieto otázky zaujímajú v týchto dňoch fanúšikov hokeja, a to nielen českých. Tréner Miloš Říha môže zatiaľ počítať s Jakubom Voráčkom, Radkom Gudasom a Filipom Chytilom. Zo zdravotných dôvodov sa mu ospravedlnil Pavel Zacha z New Jersey Devils.

Česi majú záujem aj o obrancu Filipa Hroneka z Detroitu, ten sa ale presunul na farmu do AHL. V hre sú aj ďalší mladí hráči z farmy ako Martin Nečas, Filip Zadina, Tomáš Hyka či Libor Šulák. Podľa všetkého, ale českí tréneri počkajú na vývoj série medzi Bostonom a Torontom a série medzi Tampou Bay a Columbusom. Z Bostonu by totiž pre Česko prichádzali v úvahu útočné hviezdy David Pastrňák a a David Krejčí. "Oboja povedali, že ak to bude možné, tak prídu," povedal asistent kouča Česka Petr Nedvěd.

Ďalšiu možnosť ponúka Česku zle rozbehnuté séria Tampy a Pittsburghu. Ak by tieto mužstvá v 1. kole vypadli, voľní pre MS by boli Dominik Simon, Ondřej Palát a Jan Rutta.

Z "európske kostry" by šampionát nemal minúť Dominika Kubalík, Jána Kováča, Jiřího Sekáče, Michala Řepíka či Michala Jordána. U starších hráčov ako Milana Gulaša alebo Marka Kvapila bude záležať predovšetkým na tom, či ich kouč Říha so svojimi kolegami bude môcť zakomponovať do zostavy. Veľa bude záležať aj na príchodoch hráčov z NHL. Říha naopak nebude môcť počítať so stálicou posledných rokov Romanom Červenkom, ktorý sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnil, alebo obrancom Jakubom Nakládalom.

Definitívne zloženie tímu oznámi Miloš Říha po skončení Carlson Hockey Games 5. resp. 6. mája.