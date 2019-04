Nový zákon vrátil Uber na cesty: Ako sa zmenili pravidlá pre taxislužby?

Rovnaké podmienky pre všetky taxislužby! Od začiatku apríla platí nový zákon o cestnej doprave, ktorý zjednotil podnikanie taxislužieb.

Mnohí ho vítajú aj preto, že garantuje férové ohodnotenie vodičov a tiež preto, že taxislužby nemusia mať ani povinné parkovacie miesta. Vodiči, ktorí majú splnené všetky podmienky, však tvrdia, že podaktorí sa snažia nový zákon obchádzať. V Inštitúte pre dopravu a hospodárstvo (IDH) preto urobili krátky prieskum a zistili, že služby poskytovali aj vodiči bez potrebných licencií a označení vozidla.

Najmä v prípade objednávky prostredníctvom aplikácie je nevyhnutné strešné označenie taxi či označenie dverí vozidla menom taxislužby. „Tieto pravidlá pomôžu, aby boli vozidlá odlíšiteľné v rámci cestnej premávky,“ prezradil jeden z hlavných bodov zákona riaditeľ IDH Rastislav Cenký.

Martin Dvorský, bývalý vodič Uberu

- Novelu vnímam pozitívne, aj keď viem, že v mnohých veciach sa nedodržiava. Sú aj iné veci, ktoré by sa mali riešiť, napríklad cenový strop. Okrem toho sú dôležité aj policajné kontroly. Viem, že Uber sa vracia a myslím, že to všetci vítajú. Do Uberu sa vrátim, lebo je to moja srdcová záležitosť, dbali na kvalitu a vozili sme zaujímavých klientov. Momentálne viazne vybavovanie koncesií, lebo mnohí začali neskoro a teraz je okolo 700 - 800 ľudí v poradí.

Peter Fitoš, taxikár Taxi Trend

- Dôležitý je paragraf 29, písmeno j. Podľa neho musí prevádzkovateľ taxislužby na vyžiadanie odovzdať všetky údaje o vodičoch a jazdách kontrolným orgánom. Dispečing je povinný uchovávať všetky objednávky a v prípade potreby ich predložiť, napríklad daňovému úradu. To znamená zvýšenú kontrolu taxikárov a je takmer vylúčené, že budú robiť načierno. Je veľmi pravdepodobné, že sa zvýšia aj ceny. Návrat Uberu taxikárom neprekáža za podmienok, že budú dodržiavať všetky pravidlá.

Čo musí mať taxikár podľa nového zákona

oprávnenie na vedenie motorového vozidla

lekársku prehliadku, psychotesty, byť bezúhonný

preukaz vodiča taxislužby

strešné označenie taxi

označenie dverí vozidla menom prevádzkovateľa taxislužby

preukázanie o účte

Robí sa všetko pre zákazníka

Rastislav Cenký, riaditeľ IDH

- Je dobré, že sa zrovnoprávnili podmienky klasickej taxislužby a nových metód, ktoré sa tvárili, že nie sú taxislužba. Privyrobením môžeme nazývať niečo, čo nie je organizované, ale nové spôsoby - aplikácie ponúkali služby na hromadnej báze. Tí, ktorí nie sú v klasickej taxislužbe, nemusia mať taxameter, lebo na výpočet ceny slúži aplikácia. Keďže aplikácia vypočíta fi nálnu cenu, zabraňuje sa tým oklamaniu zákazníka. Klasický taxikár musí mať zase cenník na viditeľnom mieste, a tak sa dá tiež vypočítať suma.

Ako kontrolujeme vodičov

Daniel Gajdoš, hovorca Hopin

- Podnikať v medziach zákona sa dalo aj bez zmeny, pretože všetci naši vodiči spĺňali a v súčasnosti spĺňajú podmienky aktuálne platného zákona - novely. Napriek platnej novele, ktorá je omnoho benevolentnejšia k podmienkam na prevádzkovanie taxislužby, sme svedkami porušovania zákona.

Zavedieme prísne postihy

Roman Sysel, hovorca Bolt

- Taxikárom poskytujeme strešné svietidlá a pomáhame s označením vozidiel na dverách. Priebežne kontrolujeme účty partnerských vodičov. Pokiaľ v informačnom systéme zistíme, že im chýba niektorý z povinných dokumentov, pristúpime k ich dočasnému zablokovaniu. Aplikáciu môžu naďalej využívať až v okamihu, keď doplnia všetky náležitosti.