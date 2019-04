Rarita zo západného Slovenska: Keď Kristína zbadala, aké šteniatko vrhla jej sučka, len otvárala oči!

Neuveriteľný úkaz! Kristíne (21) z Unína pri Skalici závidia psičkári zo širokého okolia.

Sučka Hany, ktorá jej patrí totiž pred 3 týždňami vrhla 6 šteniatok. Jedno z nich je raritne sfarbené. Čo to spôsobilo?

Šesťročná sučka labradora Hany, ktorá má srsť čiernu ako uhoľ, vrhla pred tromi týždňami šesť šteniatok. Prvý deň nechcela k psíkom nikoho pustiť, a keď sa majiteľka Kristína (21) konečne dostala ku chlpatým guľkám, nestačila sa diviť. „Vôbec sme nevedeli, ako šteniatka vyzerajú. Na druhý deň sme zbadali, že sa narodili dva čierne psíky, jeden biely, jeden dohneda a potom som si všimla zeleného psíka, to nám vyrazilo dych,“ povedala chovateľka.

Otcom šteniatok je biely retriever, takže niet divu, že si nevedia toto divné sfarbenie chlpov vysvetliť. Rodina sa však na rozkošné mláďa nevie vynadívať. „Hľadala som, či sa to niekedy niekomu stalo, a našla som len informáciu, že sa španielskej chovateľke loveckých psov narodilo zelené šteniatko,“ dodala Kristína.

Spôsobila to plodová voda

Keďže ide o raritu, oslovili sme veterinára, ktorý celú záhadu vysvetlil. „Spôsobil to hemosiderín. Plodová voda bola sfarbená, preto sa narodilo šteniatko, ktoré je zelené. Placenta sa zle odlupovala. Je to dočasný stav. Keď zostarne, vyfarbí sa, ako by malo,“ ozrejmil Dušan Valenta.