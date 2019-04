Hokejisti Winnipegu Jets sa dočkali v 1. kole play off v sérii so St. Louis konečne výhry. A to na ľade St. Louis Blues.

"Stíhačky" zvíťazili v St. Louis 6:3 a znížili stav série na 1:2. Piaty gól Winnipegu strelil v 49. minúte Dustin Byfuglien (34) a bol naozaj kuriózny. Černák asistoval aj v treťom zápase, Tampu delí jedna prehra od vypadnutia Byfuglien spoza bránkovej čiary nastrelil puk do prilby Jakea Allena, od ktorej sa odrazil do bránky. Ťažko povedať, či skúsený obranca takto mieril úmyselne alebo to bolo celé vecou náhody.