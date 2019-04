Ľuďom, ktorí sa o niekoho starajú, pridajú aj 70 € mesačne: Na čo máte po novom nárok?

Opatrujete rodiča, súrodenca či dieťa? Máme pre vás dobrú správu! V júli si slušne polepšíte.

Ministerstvo práce navrhuje zvýšiť príspevok na opatrovanie na úroveň čistej minimálnej mzdy. Nestálo by to málo, takže ešte na to treba zohnať peniaze. Koľko eur by ste mohli dostávať?

Ľudia, ktorí sa dňom a nocou starajú o svojich príbuzných, sa čoskoro dočkajú. Základný príspevok na opatrovanie v polovici roka dosiahne úroveň čistej minimálnej mzdy. „Výška príspevku na opatrovanie u poberateľov v produktívnom veku pri celodennom opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa navrhuje vo výške 430,35 eura mesačne,“ tvrdí hovorca ministra práce Michal Stuška.

Vláda sa pred časom zaviazala zvýšiť kvalitu života ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Záväzok začal dostávať reálne kontúry minulý rok, keď sa základný príspevok zvýšil z 249 eur na 369 eur. To však bol len jeden z problémov.

Skutočná výška dávky je nepriamoúmerná dôchodku opatrovaného človeka, takže mnohé príspevky z roka na rok klesali. Ako tak sa situácia zlepšila, až keď hranica príjmu, nad ktorou sa dávka kráti, vzrástla na dvojnásobok životného minima (dnes 410 €). Vo februári príspevok poberalo 55 470 Slovákov.

Základná úroveň príspevku

- na opatrovanie jedného človeka je 369,36 € mesačne, na opatrovanie dvoch osôb 492,34 €

- od júla 2018 je určená pevnou sumou, ktorá sa môže valorizovať

Skutočná výška dávky

- závisí od toho, aký príjem má človek, ktorého opatrujete

- za príjem sa pokladá aj dôchodok

- ak je vyšší ako 2-násobok životného minima (410,14 €), prebytok sa odčíta od základnej úrovne príspevku

- vždy v júli sa príjem opatrovaného prehodnocuje, začne záležať na priemere za predchádzajúci kalendárny rok

Pozor!

Ak sa staráte o nezaopatrené dieťa, príspevok sa kráti, až keď jeho príjem prevyšuje 3-násobok životného minima (615,21 €).

Príklad

Pán Rudolf je odkázaný na opatrovanie. Poberá iba starobný dôchodok, jeho priemerný mesačný príjem predstavuje 450 eur.

Výpočet

- prebytok príjmu:

450 € - 410,14 € = 39,86 €

- príspevok:369,36 € - 39,86 € = 329,50 €

Poznámka: Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší cent nahor.

Odvody im platí štát

Michal Stuška, hovorca ministra práce

Už dva roky platí, že štát hradí poistné za poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie v produktívnom veku. Štát platí odvody na povinné zdravotné poistenie, ako aj na dôchodkové poistenie.

Dôchodcovia majú výnimku

- ak človek, ktorý niekoho opatruje, poberá dôchodok, príspevok nezávisí od príjmu opatrovanej osoby

- dnes mu za to patrí 184,71 € mesačne

- od júla to bude 215,18 €

Čo je opatrovanie

- je to každodenná pomoc človeku s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je na ňu odkázaný

- ide o pomoc pri sebaobsluhe, starostlivosti o domácnosť a pri sociálnych aktivitách

- cieľom je, aby opatrovaný zotrval v prirodzenom domácom prostredí

Čo si to vyžaduje

- plnoletosť

- plná právna spôsobilosť

- fyzické a psychické schopnosti a

- písomný súhlas opatrovaného človeka

Kto to môže robiť

- kto chce niekoho opatrovať, musí mať k nemu určitý vzťah

- zákon rozlišuje dve možnosti

- prvou je príbuzenský vzťah: manžel, manželka, rodič, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, zať, nevesta, svokor, svokra, švagor, švagriná, synovec alebo neter

- druhou je spoločná domácnosť - buď máte trvalý, alebo prechodný pobyt na adrese opatrovaného, alebo on má prechodný pobyt na vašej adrese