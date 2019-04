Jubilejnú tisícu Veľkú cenu ovládol Hamilton: V Číne dominoval Mercedes

Víťazom jubilejnej 1000. Veľkej ceny seriálu F1 sa stal Brit Lewis Hamilton na Mercedese.

Na okruhu v čínskom Šanghaji triumfoval pred tímovým kolegom Valtterim Bottasom a Nemcom Sebastianom Vettelom na Ferrari. Aj v tretích pretekoch sezóny 2019 sa tak zrodilo double Mercedesu, po ktorom sa úradujúci majster sveta Hamilton dostal na čelo priebežného poradia MS. Seriál F1 bude pokračovať 28. apríla Veľkou cenou Azerbajdžanu.

Už zahrievacie kolo jubilejných pretekov prinieslo zaujímavé momenty, keď Verstappen a Kubica spravili "hodiny". Okamžite po štarte, už v prvej zákrute, Hamilton predbehol Bottasa a postupne zvyšoval svoj náskok na čele. Sainz, ktorý štartoval zo 14. miesta, v úvodnom kole nedobrzdil za Kvjatom, ktorý preto kolidoval s Norrisom. Brit musel do boxov, ale pokračoval v pretekoch. V 19. kole sa z boxov vrátil Vettel, ktorý následne absolvoval niekoľko atraktívnych a úspešných súbojov s Verstappenom o 4. miesto. Líder Hamilton prezul v 23. kole a vďaka veľkému náskoku bol po návrate na trať naďalej na prvom mieste pred druhým Bottasom.

V 36. kole išli súbežne do boxov oba Mercedesy. Hamilton sa opäť vrátil na 1. miesto, Bottas získal späť 2. miesto po súboji s Leclercom. Pred tímového kolegu Leclerca sa krátko na to dostal aj Vettel a poradie Hamilton - Bottas - Vettel zostalo nezmenené až do cieľa. V záverečnom kole si na 6. mieste jazdiaci Gasly pripísal bod navyše, keď dosiahol najrýchlejšie kolo pretekov. Cenný bod získal 10. Albon, ktorý štartoval až z boxov.

"Nebol to najjednoduchší víkend. Nevedeli sme, ako sme na tom oproti Ferrari, no napokon sa ukázalo, že sme spravili veľa dobrej práce. Som rád, že som už po štarte dosiahol určitý rozdiel, zvyšok je už história. Medzi mnou a Valtterim je to veľmi tesné a som veľmi zvedavý, ako to bude vyzerať v ďalších pretekoch."

Valtteri Bottas, 2. miesto: "Rozhodol štart, tam som si to prehral. Som hrdý na náš tím. Už nie som líder šampionátu, no chcem sa vrátiť do čela."

Sebastian Vettel, 3. miesto: "Som rád, že som na pódiu. Bolo to však ťažké. Snažili sme sa držať Mercedesov, ale ich jazdci boli veľmi rýchli. Mal som pekné súboje s Maxom (Verstappenom), bola to zábava. Veril som, že Leclerc by ešte v závere mohol predbehnúť Maxa. Je to pre nás dobrý výsledok, ale nie úžasný."