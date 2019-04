Bale je na predaj: Real chce takúto šialenú sumu za hráča, o ktorého nikto nemá záujem

O ochode futbalistu Garetha Balea zo španielskeho Realu Madrid sa hovorí už niekoľko mesiacov. Majiteľ klubu Florentino Pérez ho však nechce poslať preč zadarmo.

Bale sa už poriadne dlho trápi, okrem zlej formy ho prenasledujú aj nekonečné zranenia a iné problémy. Preto je v Reale na odpis. Nepočíta s ním ani nový tréner, Zinedine Zidane.

Hovorí sa o tom, že Bale by sa mohol sťahovať do Premier League. Pérez sa však nechal počuť, že za hráča bude požadovať až 130 miliónov eur. To je poriadne veľa za futbalistu, o ktorého takmer nikto nemá záujem. Bale by sa tak zaradil medzi najdrahšie futbalové prestupy vôbec.

Do úvahy prichádza aj možnosť, že Bale bude vymenený za inú hviezdu. Konkrétne je reč o stredopoliarovi Eriksenovi z Tottenhamu, či o Paulovi Pogbovi z Manchestru United. V takom prípade by si však Real musel priplatiť.