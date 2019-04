Divákom sa prihovárala dlhých 33 rokov: Zomrela známa slovenská televízna hlásateľka

Bola prvou internou televíznou hlásateľkou bratislavského štúdia Československej televízie. Blažena Kočtúchová zomrela v piatok v popoludňajších hodinách vo veku nedožitých 86 rokov, ktoré by oslávila 1. mája, informuje RTVS.

Svojím kultivovaným prejavom si získala uznanie a rešpekt v celej krajine. Stala sa vzorom pre ďalšie generácie televíznych hlásateliek. Prácu a osobnosť Blaženy Kočtúchovej obdivovali nielen diváci, ale i televízni profesionáli. Aj preto ju dlhé roky označovali za prvú dámu televízie, kde pôsobila 33 rokov.

Ľudia ju najprv poznali vďaka jej hlasu. Do televízie sa dostala po tom, čo vymenila rozhlasovú prácu za tú pred kamerou. Z rozhlasu si priniesla kultivovaný prejav a výbornú slovenčinu. Získala napríklad ocenenie Zlatý krokodíl za prínos do televíznej tvorby a v roku 1968 sa dostala do hodnotenia pri udeľovaní cien v Barcelone za hlásateľský prínos. Bola súčasťou rôznych náučných a publicistických programov. Pod svoje krídla si okrem iných hlásateliek vzala aj Noru Beňačkovú.