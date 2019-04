Prečo sa Marček priznal k vražde Kuciaka († 27)? 3 verzie šokujúcej výpovede

Pátracie manévre v rieke Váh! Policajti spolu s potápačmi dva dni po sebe prehľadávali miesto pri moste v Kolárove, ktoré im pravdepodobne ukázal jeden z obvinených v kauze vraždy Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27).

Veľká policajná akcia sa začala hneď po tom, čo sa mal Miroslav Marček šokujúco priznať, že na novinára a jeho snúbenicu strieľal on a nie jeho bratranec - Tomáš Szabó. Zbavil sa Marček vražednej zbrane tým, že ju hodil do Váhu?

Miroslav Marček sa na výsluchu v Národnej kriminálnej agentúre v Nitre mal vo štvrtok priznať k vražde mladého páru. Úplne tak narušil verziu, ktorá sa o vrahoch novinára a jeho snúbenice dostala na verejnosť. Pôvodne mal totiž Marček, ktorý pôsobil v minulosti v armáde, v prípade vystupovať len ako šofér a za strelca bol považovaný jeho bratranec, bývalý policajt Tomáš Szabó. Podľa Marčekovej výpovede však mali byť ich úlohy opačné a na novinára a jeho snúbenicu mal strieľať práve on. Po štvrtkovom výsluchu ho zobrali kriminalisti na miesto ohavného skutku do Veľkej Mače, kde im mal ukázať trasu, ktorou išiel ku Kuciakovmu domu v osudný deň. Policajti sa presunuli aj do Kolárova, kde Marček býval, a prehľadávali okolie Váhu.

V prečesávaní rieky pokračovali muži zákona aj včera, pričom na mieste bol prítomný aj potápač. Je možné, že hľadali vražednú zbraň. „Ak ukáže miesto a zbraň sa nájde, bude to veľmi silný dôkaz, že jeho výpoveď je pravdivá. Pretože o tom, kde sa najpravdepodobnejšie zbraň nachádza, by mohol vedieť len samotný strelec,“ myslí si bývalý policajný vyšetrovateľ Jaroslav Ivor.

Musia zopakovať úkony

Policajti podľa medializovaných informácií doteraz považovali za strelca Tomáša Szabóa. Tak to mal povedať vyšetrovateľom údajný sprostredkovateľ Zoltán Andruskó, ktorý začal s políciou spolupracovať ako prvý. Podľa Denníka N mal túto verziu podporiť aj odborník, ktorý na základe kamerového záznamu v antropologickom posudku označil ako možného vraha Szabóa. Nové zistenia budú musieť teraz vyšetrovatelia preveriť.

„Je to zlom, lebo teraz polícia vie, kto to urobil, teraz je dôležité, aby mu to aj dokázali. Je možné, že polícia bude musieť zopakovať niektoré úkony,“ uviedol bezpečnostný analytik Andor Šándor. Je tiež možné, že výpovede Andruskóa a Marčeka sa nevylučujú. Andruskóovi by tak Marčekova výpoveď nemusela uškodiť.

„Ak mu to dvaja páchatelia, ktorí boli na mieste vraždy, povedali inak alebo mu to nepovedali presne, tak nemusel vedieť, kto strieľal. Andruskó je len svedok z počutia a nie je priamy svedok. To, ako sa s ním oni porátali na mieste, on už nemusel vedieť,“ vyhlásil advokát Róbert Bános s tým, že dôveryhodnosti jeho výpovede by sa to nemalo preto dotknúť.

Rodine do reči nebolo

Vyšetrovaním vraždy žije celé mesto. Kolárovčania sa prítomných novinárov pravidelne pýtali, či už policajti niečo našli. Obraz mesta v očiach verejnosti ich mrzí. „Už dávno nás vnímajú ako mafiánske mesto a teraz ešte toto. Poznám ho. Každý každého tu pozná, jeho rodičia sa veľmi hanbia,“ povedal nám okoloidúci dôchodca Igor. Nový Čas navštívil aj rodičov obvineného, do reči im príliš nebolo.

„Čo vám máme povedať. My nič nevieme,“ povedala nám zarmútená Eva, matka obvineného, cez okno, pričom ju zozadu niekto, pravdepodobne manžel František, popoháňal, aby zaliezla dnu. Partnerka obvineného, u ktorej Marčeka zatkla polícia, tiež nebola príliš zhovorčivá. „Je ešte príliš skoro hovoriť. Teraz ešte nie som v stave na to. Navyše o chvíľu pracujem,“ povedala sympatická nechtárka Martina.

Marček sa mohol priznať, bez ohľadu na to, či skutok spáchal, alebo nie, aj s cieľom znížiť si trest. Za vraždu je sadzba 25 rokov až doživotie. Priznanie je poľahčujúca okolnosť, vďaka ktorej môže súd mimoriadne znížiť trest pod dolnú hranicu trestnej sadzby.

Policajti mohli od začiatku tušiť, že skutočným páchateľom bol Marček. Kvôli posilneniu dôkaznej situácie sa možno polícia snažila ho donútiť k priznaniu tým, že z najťažšieho zločinu falošne obvinili jeho bratranca a kamaráta v jednej osobe - Tomáša Szabóa.

Je možné, že vrahovia sa v poslednej možnej chvíli rozhodli zmeniť plány. Ak mal pôvodne stlačiť kohútik Szabó, no v poslednej chvíli sa mu roztriasli kolená, úlohu strelca mohol prebrať iniciatívne jeho bratranec Marček.

Ako sa to stalo, vie len vrah

Andor Šándor, bezpečnostný analytik

Ak predpokladáme, že boli dohodnutí a mali rozdelené úlohy, tak to asi neprebehlo tak, že by sa priamo vo Veľkej Mači rozhodol Marček, že to urobí on a nie Szabó. Polícia bude musieť dobre zvládnuť tieto rozpory vo výpovediach. A má na to nástroje. Na mieste činu by mal Marček ukázať, ako to urobil. Ak tam bol iba jeden na mieste, tak iba ten jeden vie, ako sa to stalo, a to vrah. Polícia by rekogníciou na mieste mala získať dôkazy, že to urobil skutočne ten, ktorý sa k tomu hlási.

Je to pozitívny vývoj

Roman Kvasnica, právnik Kušnírovcov

Z toho, čo som dnes zistil, môžem konštatovať, že na základe novej výpovede jedného z obvinených vyšetrovateľ už získal takmer presný prehľad o tom, ako prebehol dej samotnej úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Považujem to za pozitívny vývoj. Myslím si, že boli odstránené takmer všetky otázniky, ktoré vyplynuli z miesta činu. Vyšetrovateľ bude môcť už sústrediť svoju pozornosť predovšetkým na preukázanie viny objednávateľom vraždy.