Infarkt pri zápase: Kouč Kolína utekal z lavičky rovno do nemocnice

Bol to infarktový zápas. Žiaľ, aj doslovne. Líder druhej najvyššej nemeckej súťaže z Kolína nad Rýnom viedol v 54. minúte nad Duisburgom 4:2, ale o náskok nakoniec prišiel, čo nevydržalo srdce otca trénera "Kozlov" Markusa Anfanga (44) Dietricha.

Ten sledoval stretnutie priamo na tribúne! Aj napriek rýchlej pomoci záchranárov leží Anfang senior v kritickom stave v duisburgskej nemocnici, čo sa jeho syn dozvedel bezprostredne po záverečnom hvizde. Akonáhle sa to dozvedel, upaľovali do nemocnice.



Aj preto oba kluby zrušili svoje pozápasové mediálne povinnosti. "Prajeme Markusovi aj jeho rodine dostatok síl a jeho otcovi len to najlepšie. Nech je skoro fit," stojí v oficiálnom vyhlásení 1. FC Köln. "V takýchto momentoch sa futbal stáva nepodstatnou záležitosťou. Teraz ide len o zdravie Markusovho otca," dodal na klubovom webe generálny riaditeľ Armin Veh.