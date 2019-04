Známy psychopatológ Andrej Drbohlav o sériových vrahoch: Viac ako 90 % obetí robí tú istú chybu

Doba je šialená! A máme pocit, že šialencov a psychopatov je čoraz viac. Je to však len pocit? Čo o tom prezradil český odborník Andrej Drbohlav?

Momentálne vypredávate sály so svojimi prednáškami o násilí, agresivite, vrahoch a tajomstvách temnej duše. Sú dnes ľudia fascinovaní zlom viac ako kedysi?

Ľudí vždy lákalo a i naďalej bude lákať byť v istej bezpečnej miere blízko zlu. Nech už to boli verejné popravy na námestiach, gladiátorské zápasy, prípadne priame prenosy z výkonu trestu smrti vysielané v americkej televízii. To všetko ľudí láka a zaujíma z dôvodu, že sme zvrchovaní predátori. Preto je v súčasnosti aj taká obľuba kriminálok. Tieto veci nás vnútorne bavia, ale uprednostňujeme ich skôr v instantnej podobe. To znamená, dostanem sa blízko k zlu, zalejem ho, skonzumujem a následne sa zase stiahnem do svojej bezpečnej schránky.

Strach je často vnímaný ako slabosť a zlyhanie. Potrebujeme sa báť? Na čo je vlastne dobrý strach?

Strach je nesmierne dôležitou súčasťou nášho správania. Vo chvíli, keď sa zľakneme alebo sa niečoho dlhodobo obávame, aktivuje sa v nás celý rad procesov. Napríklad keď na nás za tmy niekto vyskočí, je nevyhnutné, aby človek dokázal adekvátne zareagovať. Aby neustrnul, neomdlel a podobne, čiže je to dobrá fyzická i psychická príprava na nebezpečenstvo. Vo chvíli, keď človek stráca strach a ostražitosť, stáva sa ľahkou obeťou kohokoľvek a čohokoľvek.

Strach je teda pre nás akýmsi strážnym psom?

Áno, je dôležitý hlavne v kontexte problematiky, o ktorej teraz robím prednášky. Viac ako 90 % obetí sériových vrahov si nasadlo na ich lopatu dobrovoľne. A to práve svojou dôverčivosťou, váhavosťou a tým, že sa dali oklamať.