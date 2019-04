Superstárista Karol Komenda hviezdi v Prahe: Za šesť rokov jednu vec vôbec nezmenil

Spevácka súťaž SuperStar sa snaží uviesť do hudobného sveta talentovaných spevákov. Niekomu sa to darí menej, iným viac. Karol Komenda išiel po súťaži študovať do Prahy hru na gitare a vystupuje so svojou kapelou. Nezmenil pritom nielen dĺžku vlasov, ale ani hudobný štýl - tvorba power tria je žánrovo blízka klasickým rockovým kapelám, ako je napr. Cream, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Mr. Big či Richie Kotzen. Koncom roku 2018 sa im vďaka súťaži ČS Beat festival podarilo dostať na “Koncert legiend” do veľkej sály pražskej Lucerny, vzápätí vydali svoje prvé analógové EP s názvom “Secret” a natočili aj videoklip Bitter Goodbye.