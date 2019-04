V lotérii vyhrali 161 miliónov a žili si svoj sen: Párik po 30 rokoch manželstva oznámil niečo nečakané

Manželský pár zo škótskeho mesta Largs, ktorý pred 8 rokmi vyhral v lotérii 161 miliónov libier (186 miliónov eur), sa rozvádza.

Boli spolu cez 30 rokov, no teraz už dlhšiu dobu žijú oddelene. Chris Weirová (62), sestrička na psychiatrii, a Colin Weir, bývalý kameraman, boli po výhre v lotérii Euromilióny okamžite zaradení do rebríčka bohatých denníka Sunday Times. Svoj život medzi boháčmi odštartovali splatením svojich dlhov, výletom do Španielska, kúpou vily a niekoľkých drahých áut.

Pár uviedol, že sa rozvádza v mieri.