Povinnosti prenajímateľov nehnuteľností voči štátu: Kedy treba živnosť na Airbnb?

Chcete prenajať byt cez Airbnb alebo inú digitálnu platformu? Nik vám v tom nebráni, ale musíte si uvedomiť, že aj príjmy z takejto činnosti podliehajú dani z príjmov. Finančná správa avizuje, že sa pozrie na tento spôsob obživy a ľudí, ktorí si neplnia daňové povinnosti, bude stíhať.

Čo si vyžaduje prenájom nehnuteľností? Mnohí prenajímatelia ani netušia, aké povinnosti majú. „Pri prenájme cez Airbnb jednoznačne vzniká zdaniteľný príjem. Len je otázne, či ide o príjem z podnikania v oblasti ubytovacích služieb, alebo o príjem z prenájmu,“ hovorí Radovan Ihnát zo Slovenskej komory daňových poradcov.

Finančná správa odpovedá, že to závisí od konkrétneho prípadu. „Ak ide o sústavnú aktivitu, ide o podnikanie a vtedy je živnosť nevyhnutná,“ vysvetľuje hovorkyňa Ivana Skokanová.

Daniari avizujú, že budú kontrolovať, či si prenajímatelia cez Airbnb plnia povinnosti. „Máme už identifikovaných niekoľko stoviek subjektov, ktoré prostredníctvom tejto platformy prenajímajú nehnuteľnosti,“ dodáva Skokanová.

Čo musíte urobiť

Ak prenajmete nehnuteľnosť alebo jej časť na území Slovenska, musíte sa registrovať na daňovom úrade

Urobiť to treba do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Na daňovom úrade predložíte vyplnenú žiadosť o registráciu, tlačivo je aj na stránke Finančnej správy

Zaregistrujú vás do 30 dní od podania žiadosti a pridelia vám daňové identifikačné číslo (DIČ)

Výnimka

Ak už máte DIČ, lebo podnikáte, či vykonávate živnosť, nemusíte sa registrovať.

Pozor!

Ak správca dane zistí, že ste si nesplnili registračnú povinnosť, vyzve vás, aby ste to urobili

Ak výzve nevyhoviete, zaregistruje vás z úradnej moci

Za nesplnenie registračnej povinnosti dostanete pokutu od 60 €

Živnosť: Áno alebo nie?

Prenájom klasickým spôsobom

Záleží na tom, či iba prenajímate, alebo poskytujete aj iné služby, napr. upratovanie, výmena bielizne

Samotný prenájom ani s ním spojené základné služby (napr. dodávka energií, odvoz komunálneho odpadu) si nevyžadujú živnostenské oprávnenie

Ak poskytujete ďalšie služby, potrebujete jednak živnosť na prenájom a jednak živnosť na tú-ktorú službu

Prenájom cez Airbnb

Ak ide len o príležitostný príjem, nepotrebujete živnosť

V daňovom priznaní ho zaradíte do „ostatných príjmov“

Ak ide o sústavnú aktivitu, potrebujete živnosť na ubytovanie

Sústavnou aktivitou sa myslia pravidelné ubytovacie služby

Čo je výhodnejšie

Ak ide iba o príjem z prenájmu, výhodou je, že daňovník si nemusí založiť živnosť, takže príjem nepodlieha sociálnemu a zdravotnému poisteniu. Ani nie je povinný zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku. Výhodou príjmu z podnikania je zasa možnosť uplatniť si paušálne výdavky vo výške 60 percent.

Neriskujem, príjmy priznávam

Martin, majiteľ nehnuteľnosti

Prenajímam izby v Bratislave, niekedy dlhodobo, niekedy krátkodobo. Neponúkam žiadne ďalšie služby, iba ubytovanie. Samozrejme, musím riešiť drobné opravy ako tečúci kohútik či pokazené okno. Ale žiadne pranie bielizne ani nič iné. Nie som živnostník, lebo nemusím byť. Príjmy z prenájmu priznávam. Nikdy mi nenapadlo nerobiť to, bolo by to veľmi nerozumné. Nájomníci aj susedia predsa vedia, že prenajímam.