Exmanželia Šimkovičovci odignorovali rozhodnutie súdu: Deti si podelili po svojom

Niekdajšia známa televízna tvár Martina Šimkovičová (47) sa v januári po dvanástich rokoch rozviedla s otcom jej dvoch detí Igorom (44). Napriek súdnym ťahaniciam predovšetkým kvôli deťom nakoniec dospeli k dohode, ktorú vo veľkej miere ovplyvnil aj ich syn Marko (15).

Ten mal totiž pri rozlúsknutí starostlivosti oňho a jeho sestru Sofiu (5) posledné slovo. Šimkovičovci tvorili pár devätnásť rokov z toho dvanásť rokov žili v manželstve. Napriek tomu, že na verejnosti vystupovali ako harmonický pár, nad ich spolužitím sa začalo pred pár rokmi zmrákať, až dospeli k rozvodu.

„Kríza u nás trvala už skoro tri roky. Bolo to zlé. Keď som zistil, že Martina má milenca, s ktorým sa stretáva po nociach už rok, rok a pol, nakoplo ma to a podal som žiadosť o rozvod. Chcel som to urobiť už skôr, ale toto bola bodka,“ povedal Novému Času Šimkovič vlani v júni. Vtedy ho čakal septembrový súd o deti, kde sa mali dohodnúť, čo s ich dvoma ratolesťami bude. Igor žiadal striedavú starostlivosť, Šimkovičová však chcela deti do vlastnej opatery.

Rozhodol syn

Po sporoch sa manželia nakoniec ohľadom starostlivosti o deti dohodli. „Deti máme v striedavej starostlivosti, ale syn žije u mňa a dcéra u matky. Syn sa tak nakoniec rozhodol, nechcel byť s matkou, chcel byť so mnou, tak je to takto. Ja som jeho rozhodnutie neriešil. Konečne je to celé už za mnou. Chcel som byť už čím skôr rozvedený a ukončiť túto etapu môjho života,“ vyjadril sa Šimkovič. Aj napriek tomu, že syn Marko žije uňho, s matkou sa sem-tam stretáva.

„So synom máme dobrý vzťah. K matke chodí veľmi sporadicky, ako sa mu chce, nechávam to naňho. Nechcem to už ale riešiť,“ priznal Šimkovič. S dcérou Sofiou, ktorá žije u Šimkovičovej, sa však tiež nestretáva pričasto. „Moja dcéra so mnou býva tiež sporadicky, podľa toho, ako mi ju bývalá žena dá. Mám síce presne určené, kedy by som s ňou mal byť, ale mávam ju tak, ako sa dohodneme. S exmanželkou však komunikujeme len cez esemesky,“ uzavrel.