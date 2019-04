Košický súd potvrdil verdikt pre brata Antonina Vadalu: Peňažný trest 3000 eur za nebezpečné vyhrážanie

Krajský súd v Košiciach vo štvrtok zamietol odvolanie prokuratúry v prípade Taliana Sebastiana Vadalu.

Tomu trebišovský okresný súd odsúdil za prečin nebezpečného vyhrážania a výtržníctva na peňažný trest 3000 eur. Prokuratúra pri odvolaní sa žiadala preňho nepodmienečný trest odňatia slobody. Sebastiano Vadala je bratom talianskeho podnikateľa Antonina Vadalu, ktorý je v Taliansku stíhaný za drogovú trestnú činnosť.

Podľa senátu krajského súdu podmienky ukladania trestov v danom prípade neodôvodňovali taký prísny trest, aký navrhovala prokuratúra. "Naozaj by sme vytvorili precedens na území SR, ak by sme vyhoveli odvolaniu okresného a krajského prokurátora a ukladali za takéto konanie nepodmienečný trest odňatia slobody," uviedol predseda senátu. Ani vrátenie veci okresnému súdu na ďalšie konanie, ktoré prokuratúra žiadala, nepovažoval krajský súd za dôvodné.

V prípade ide o dva skutky zo septembra 2017. Podľa obžaloby mal Sebastiano Vadala fyzicky napadnúť poškodeného tak, že ho chytil pod krk, škrtil ho a vyhrážal sa, že ho zabije, so slovami, že on je mafián. Druhýkrát toho istého poškodeného znova napadol a viackrát ho udrel rukou do oblasti tváre. Pôvodne išlo o priestupkové konanie, na pokyn generálnej prokuratúry došlo k trestnému stíhaniu a podaniu obžaloby. Sebastiano Vadala bol dokonca takmer tri mesiace - od marca do júna 2018 - vo väzbe. Pri rozhodovaní súdu bolo preňho poľahčujúcou okolnosťou, že viedol pred spáchaním trestného činu riadny život a že sa k činu priznal. Na štvrtkovom verejnom zasadnutí krajského súdu nebol prítomný, svoju neúčasť ospravedlnil.

Jeho brata Antonina vlani v máji eskortovali do Talianska na základe európskeho zatykača. O aktivitách a kontaktoch tohto podnikateľa na Slovensku písal predtým, ako bol zavraždený, investigatívny novinár Ján Kuciak.