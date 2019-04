Programová riaditeľka Markízy Silvia Majeská: Ako zvláda náročnú prácu aj trojičky?

Pred dvomi rokmi priviedla na svet trojičky Miu, Emu a Sofiu, teraz je opäť v pracovnom kolotoči.

So Silviou Majeskou (34), programovou riaditeľkou Markízy, sme sa rozprávali o konci fenoménu Oteckovia, extrémnych porciách zábavy vo večerných hodinách a, samozrejme, aj o fungovaní jej netradičnej rodiny.

Ženy majú často problém naskočiť po materskej do pracovného kolotoča. Vám sa to ako podarilo?

Bez väčších problémov, lebo som sa pár mesiacov pred nástupom psychicky pripravovala na to, čo to bude pre mňa znamenať. A hlavne som si musela nejako zorganizovať čas, lebo ten je vzácny, a chcela som, aby som to zvládla a aby aj deti boli spokojné. Jednoznačne bol však ten návrat ťažký v tom, že predsa len som bola preč dva roky a musela som sa zorientovať.

Dokážete v práci bez problémov vaše tri dievčatá vytesniť z hlavy?

Nikdy ich vyslovene nevytesňujem, prebieha komunikácia s domovom, ale viem sa sústrediť na prácu v prípade, ak je doma všetko v poriadku.

Vrátili ste sa do veľmi šťastného obdobia Markízy, keďže sledovanosť je viac ako uspokojivá. Bolo to pre vás aj preto príjemné v porovnaní s tým, keby ste hneď mali hasiť nejaké problémy?

Ja som už v Markíze nejaký čas, zažila som si rôzne obdobia, keď sme mali skvelú sledovanosť aj keď veci nehrali tak, ako sme si predstavovali. Takže pre mňa toto nie je niečo, čo by mi spôsobovalo stres. Naša práca je tak veľmi dynamická, že bez ohľadu na sledovanosť ten čas je neúprosný, vysiela sa každý deň, je to rýchlik, do ktorého treba naskočiť, lebo nezastavuje.